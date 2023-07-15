Шницель как "в столовой": гора котлет из полкило фарша

Незабываемое блюдо из простых продуктов

Что такое классический шницель? Это тонкий отбитый кусок мяса, поджариваемый на сковороде в плотной панировке.

Но есть еще один вариант шницеля — "как в столовой". Это плоская котлетка, известная многим взрослым людям, которые 30-40 лет назад были маленькими и обедали в школьных столовых. Именно такой вместе с Shuba и приготовим.

Как приготовить шницель как в столовой

Ингредиенты на 6 порций:

телятина — 250 г;

свинина — 250 г;

лук — 1 шт.;

белый батон (мякоть) — 70 г;

панировочные сухари — по вкусу;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Для подачи:

масло сливочное — 100 г.

Способ приготовления:

Помойте и высушите бумажными полотенцами мясо. Нарежьте небольшими кусками. Размочите мякоть батона в воде минут в течение 5 минут. Слейте воду, отожмите мякоть. Очистите лук и разрежьте на несколько кусков. Прокрутите 2 раза через мясорубку с мелкими отверстиями мясо с луком и хлебной мякотью. Добавьте в фарш яйцо, соль и перец. Перемешайте. Хорошо отбейте фарш руками. Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте противень с силиконовым ковриком или смажьте противень маслом. Насыпьте на рабочую поверхность панировочные сухари в достаточном количестве. Разровняйте слой сухарей ножом. Разделите фарш на 6 частей. Сформируйте из каждой части котлету. Положите одну котлету на панировочные сухари, сразу переверните на другую сторону. Прижмите заготовку ладонью, а затем сформируйте котлету нужной вам формы. Делайте шницель как можно больше, он уменьшится в духовке примерно на треть. Выкладывайте готовые шницели на противень. Выпекайте котлеты на одной стороне 7-10 минут. Переверните и выпекайте еще 5 минут. Растопите сливочное масло и полейте горячие шницели.

Шницели "как в столовой" готовы! Подавайте их к вкуснейшему картофельному пюре!