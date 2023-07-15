Шницель как "в столовой": гора котлет из полкило фарша
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Незабываемое блюдо из простых продуктов
Что такое классический шницель? Это тонкий отбитый кусок мяса, поджариваемый на сковороде в плотной панировке.
Но есть еще один вариант шницеля — "как в столовой". Это плоская котлетка, известная многим взрослым людям, которые 30-40 лет назад были маленькими и обедали в школьных столовых. Именно такой вместе с Shuba и приготовим.
Как приготовить шницель как в столовой
Ингредиенты на 6 порций:
- телятина — 250 г;
- свинина — 250 г;
- лук — 1 шт.;
- белый батон (мякоть) — 70 г;
- панировочные сухари — по вкусу;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Для подачи:
- масло сливочное — 100 г.
Способ приготовления:
- Помойте и высушите бумажными полотенцами мясо. Нарежьте небольшими кусками.
- Размочите мякоть батона в воде минут в течение 5 минут. Слейте воду, отожмите мякоть.
- Очистите лук и разрежьте на несколько кусков.
- Прокрутите 2 раза через мясорубку с мелкими отверстиями мясо с луком и хлебной мякотью.
- Добавьте в фарш яйцо, соль и перец. Перемешайте. Хорошо отбейте фарш руками.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте противень с силиконовым ковриком или смажьте противень маслом.
- Насыпьте на рабочую поверхность панировочные сухари в достаточном количестве. Разровняйте слой сухарей ножом.
- Разделите фарш на 6 частей. Сформируйте из каждой части котлету.
- Положите одну котлету на панировочные сухари, сразу переверните на другую сторону. Прижмите заготовку ладонью, а затем сформируйте котлету нужной вам формы. Делайте шницель как можно больше, он уменьшится в духовке примерно на треть.
- Выкладывайте готовые шницели на противень. Выпекайте котлеты на одной стороне 7-10 минут. Переверните и выпекайте еще 5 минут.
- Растопите сливочное масло и полейте горячие шницели.
Шницели "как в столовой" готовы! Подавайте их к вкуснейшему картофельному пюре!