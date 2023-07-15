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Шницель как "в столовой": гора котлет из полкило фарша

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Шницели получатся невероятно вкусными
Шницели получатся невероятно вкусными. Фото shuba.life

Незабываемое блюдо из простых продуктов

Что такое классический шницель? Это тонкий отбитый кусок мяса, поджариваемый на сковороде в плотной панировке.

Но есть еще один вариант шницеля — "как в столовой". Это плоская котлетка, известная многим взрослым людям, которые 30-40 лет назад были маленькими и обедали в школьных столовых. Именно такой вместе с Shuba и приготовим.

Как приготовить шницель как в столовой

Ингредиенты на 6 порций:

  • телятина — 250 г;
  • свинина — 250 г;
  • лук — 1 шт.;
  • белый батон (мякоть) — 70 г;
  • панировочные сухари — по вкусу;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Для подачи:

  • масло сливочное — 100 г.

Способ приготовления:

  1. Помойте и высушите бумажными полотенцами мясо. Нарежьте небольшими кусками.
  2. Размочите мякоть батона в воде минут в течение 5 минут. Слейте воду, отожмите мякоть.
  3. Очистите лук и разрежьте на несколько кусков.
  4. Прокрутите 2 раза через мясорубку с мелкими отверстиями мясо с луком и хлебной мякотью.
  5. Добавьте в фарш яйцо, соль и перец. Перемешайте. Хорошо отбейте фарш руками.
  6. Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте противень с силиконовым ковриком или смажьте противень маслом.
  7. Насыпьте на рабочую поверхность панировочные сухари в достаточном количестве. Разровняйте слой сухарей ножом.
  8. Разделите фарш на 6 частей. Сформируйте из каждой части котлету.
  9. Положите одну котлету на панировочные сухари, сразу переверните на другую сторону. Прижмите заготовку ладонью, а затем сформируйте котлету нужной вам формы. Делайте шницель как можно больше, он уменьшится в духовке примерно на треть.
  10. Выкладывайте готовые шницели на противень. Выпекайте котлеты на одной стороне 7-10 минут. Переверните и выпекайте еще 5 минут.
  11. Растопите сливочное масло и полейте горячие шницели.

Шницели "как в столовой" готовы! Подавайте их к вкуснейшему картофельному пюре!

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#Рецепт #Мясо #Готовим дома #Отбивные