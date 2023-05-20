Мама всегда так делает: как пакет поможет в приготовлении отбивных

Чистая кухня — главный результат хитрости

Всем без исключения хозяйкам известно – процесс приготовления обеда или ужина почти всегда сопровождается брызгами, пятнами или рассыпавшимися продуктами. К сожалению, не самая приятная сторона кулинарии.

Те же повара, которые не хотят убираться на кухне после приготовления, вовсю используют небольшие уловки. Такие лайфхаки не только позволяют поддерживать чистоту на кухне, но и значительно облегчают процесс приготовления. Сегодня вместе с Рixelinform расскажем об одном из таких трюков, которым можно воспользоваться, если вы задумали угостить своих домашних отбивных.

Как приготовить отбивные, чтобы не забрызгать кухню

Обычно в процессе отбивания мяса кусочки свинины или говядины летят во все стороны и налипают на все кухонные поверхности. Чтобы этого не произошло, вам понадобится запастись плотными полиэтиленовыми пакетами с зип-застежкой.

Поместите туда кусок мяса, из которого вы планируете сделать отбивную, и разгладьте его рукой. Теперь можете смело наносить удары молоточком: весь сок, как и кусочки мяса, останутся внутри. С помощью такого лайфхака вам не придется убирать кухню после приготовления блюда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно отбивать мясо, чтобы оно было сочным. С помощью этих хитростей ваши отбивные будут идеальными.