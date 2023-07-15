Шніцель як "у їдальні": гора котлет з півкіло фаршу
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Незабутня страва із простих продуктів
Що таке класичний шніцель? Це тонкий відбитий шматок м’яса, що підсмажується на сковороді в щільному паніруванні.
Але є ще один варіант шніцеля — "як у їдальні". Це плоска котлетка, відома багатьом дорослим людям, які 30-40 років тому були маленькими та обідали у шкільних їдальнях. Саме такий разом із Shuba і приготуємо.
Як приготувати шніцель як у їдальні
Інгредієнти на 6 порцій:
- телятина – 250 г;
- свинина — 250 г;
- цибуля — 1 шт.;
- білий батон (м’якоть) — 70 г;
- панірувальні сухарі — до свого смаку;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Для подачі:
- масло вершкове — 100 г.
Спосіб приготування:
- Помийте та висушіть паперовими рушниками м’ясо. Наріжте невеликими шматками.
- Розмочіть м’якуш батона у воді хвилин протягом 5 хвилин. Злийте воду, відіжміть м'якуш.
- Очистьте цибулю і розріжте на кілька шматків.
- Прокрутіть 2 рази через м’ясорубку з дрібними отворами м’ясо з цибулею та м’якушем..
- Додайте у фарш яйце, сіль та перець. Перемішайте. Добре відбийте фарш руками.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте деко з силіконовим килимком або змастіть лист маслом.
- Насипте на робочу поверхню панірувальні сухарі в достатній кількості. Розрівняйте шар сухарів ножем.
- Розділіть фарш на 6 частин. Сформуйте із кожної частини котлету.
- Покладіть одну котлету на панірувальні сухарі, одразу переверніть на іншу сторону. Притисніть заготівлю долонею, а потім сформуйте котлету потрібної форми. Робіть шніцель якнайбільше, він зменшиться в духовці приблизно на третину.
- Викладайте готові шніцелі на деко. Випікайте котлети на одній стороні 7-10 хвилин. Переверніть та випікайте ще 5 хвилин.
- Розтопіть вершкове масло і полийте гарячі шніцелі.
Шніцелі "як у їдальні" готові! Подавайте їх до смачного картопляного пюре !