Шніцель як "у їдальні": гора котлет з півкіло фаршу

Незабутня страва із простих продуктів

Що таке класичний шніцель? Це тонкий відбитий шматок м’яса, що підсмажується на сковороді в щільному паніруванні.

Але є ще один варіант шніцеля — "як у їдальні". Це плоска котлетка, відома багатьом дорослим людям, які 30-40 років тому були маленькими та обідали у шкільних їдальнях. Саме такий разом із Shuba і приготуємо.

Як приготувати шніцель як у їдальні

Інгредієнти на 6 порцій:

телятина – 250 г;

свинина — 250 г;

цибуля — 1 шт.;

білий батон (м’якоть) — 70 г;

панірувальні сухарі — до свого смаку;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Для подачі:

масло вершкове — 100 г.

Спосіб приготування:

Помийте та висушіть паперовими рушниками м’ясо. Наріжте невеликими шматками. Розмочіть м’якуш батона у воді хвилин протягом 5 хвилин. Злийте воду, відіжміть м'якуш. Очистьте цибулю і розріжте на кілька шматків. Прокрутіть 2 рази через м’ясорубку з дрібними отворами м’ясо з цибулею та м’якушем.. Додайте у фарш яйце, сіль та перець. Перемішайте. Добре відбийте фарш руками. Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте деко з силіконовим килимком або змастіть лист маслом. Насипте на робочу поверхню панірувальні сухарі в достатній кількості. Розрівняйте шар сухарів ножем. Розділіть фарш на 6 частин. Сформуйте із кожної частини котлету. Покладіть одну котлету на панірувальні сухарі, одразу переверніть на іншу сторону. Притисніть заготівлю долонею, а потім сформуйте котлету потрібної форми. Робіть шніцель якнайбільше, він зменшиться в духовці приблизно на третину. Викладайте готові шніцелі на деко. Випікайте котлети на одній стороні 7-10 хвилин. Переверніть та випікайте ще 5 хвилин. Розтопіть вершкове масло і полийте гарячі шніцелі.

Шніцелі "як у їдальні" готові! Подавайте їх до смачного картопляного пюре !