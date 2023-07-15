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Шніцель як "у їдальні": гора котлет з півкіло фаршу

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Шніцелі вийдуть неймовірно смачними
Шніцелі вийдуть неймовірно смачними. Фото shuba.life

Незабутня страва із простих продуктів

Що таке класичний шніцель? Це тонкий відбитий шматок м’яса, що підсмажується на сковороді в щільному паніруванні.

Але є ще один варіант шніцеля — "як у їдальні". Це плоска котлетка, відома багатьом дорослим людям, які 30-40 років тому були маленькими та обідали у шкільних їдальнях. Саме такий разом із Shuba і приготуємо.

Як приготувати шніцель як у їдальні

Інгредієнти на 6 порцій:

  • телятина – 250 г;
  • свинина — 250 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • білий батон (м’якоть) — 70 г;
  • панірувальні сухарі — до свого смаку;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Для подачі:

  • масло вершкове — 100 г.

Спосіб приготування:

  1. Помийте та висушіть паперовими рушниками м’ясо. Наріжте невеликими шматками.
  2. Розмочіть м’якуш батона у воді хвилин протягом 5 хвилин. Злийте воду, відіжміть м'якуш.
  3. Очистьте цибулю і розріжте на кілька шматків.
  4. Прокрутіть 2 рази через м’ясорубку з дрібними отворами м’ясо з цибулею та м’якушем..
  5. Додайте у фарш яйце, сіль та перець. Перемішайте. Добре відбийте фарш руками.
  6. Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте деко з силіконовим килимком або змастіть лист маслом.
  7. Насипте на робочу поверхню панірувальні сухарі в достатній кількості. Розрівняйте шар сухарів ножем.
  8. Розділіть фарш на 6 частин. Сформуйте із кожної частини котлету.
  9. Покладіть одну котлету на панірувальні сухарі, одразу переверніть на іншу сторону. Притисніть заготівлю долонею, а потім сформуйте котлету потрібної форми. Робіть шніцель якнайбільше, він зменшиться в духовці приблизно на третину.
  10. Викладайте готові шніцелі на деко. Випікайте котлети на одній стороні 7-10 хвилин. Переверніть та випікайте ще 5 хвилин.
  11. Розтопіть вершкове масло і полийте гарячі шніцелі.

Шніцелі "як у їдальні" готові! Подавайте їх до смачного картопляного пюре !

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#Рецепт #М'ясо #Готуємо вдома #Відбивні