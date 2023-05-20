Мама завжди так робить: як пакет допоможе у приготуванні відбивних

Чиста кухня – головний результат хитрості

Всім без винятку господиням відомо — процес приготування обіду або вечері майже завжди супроводжується бризками, плямами або продуктами, що розсипалися. На жаль, не найприємніший бік кулінарії.

Ті ж кухарі, які не хочуть прибиратися на кухні після приготування, щосили використовують невеликі хитрощі. Такі лайфхаки не лише дозволяють підтримувати чистоту на кухні, а й значно полегшують процес приготування. Сьогодні разом з Рixelinform розповімо про один із таких трюків, яким можна скористатися, якщо ви задумали почастувати своїх домашніх відбивних.

Як приготувати відбивні, щоб не забризкати кухню

Зазвичай в процесі відбивання м’яса шматочки свинини або яловичини летять на всі боки та налипають на всі кухонні поверхні. Щоб цього не сталося, вам треба запастися щільними поліетиленовими пакетами із зип-застібкою.

Помістіть туди шматок м’яса, з якого ви плануєте зробити відбивну, та розгладьте його рукою. Тепер можете сміливо завдавати ударів молоточком: весь сік, як і шматочки м’яса, залишаться усередині. За допомогою такого лайфхака вам не доведеться прибирати кухню після приготування страви.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно відбивати м’ясо, щоб воно було соковитим. За допомогою цих хитрощів ваші відбивні будуть ідеальними.