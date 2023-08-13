Одного дека буде мало: картоплі за цим рецептом слід готувати подвійну порцію

Чудовий варіант пісної страви

Картопля здається доволі простим та "пустим" продуктом. Але ми не раз ділились рецептами, які спростовують цей поширений міф. Чого варті лише картопляний омлет родом з Іспанії чи картопляний гратен.

Пропонуємо смачно запекти цей овоч в духовці. Страва дуже проста, але смачна і поживна. Чудовий варіант повноцінної страви до посту або ж гарніру. Рецептом поділились на порталі "Сенсація".

Інгредієнти:

Картопля (молода, велика) – 1 кілограм

Часник – 2-3 зубчики

Коріандр – 5-8 зерен

Перець червоний мелений, паприка, чорний перець — до смаку

Сіль, олія, зелена цибуля — до смаку

Спосіб приготування:

Картоплю миємо та відварюємо разом із шкіркою. Коли трохи охолоне, чистимо та нарізаємо скибочками. Додаємо сіль, мелений гострий червоний перець, часник, паприку, олію та насіння коріандру. Перемішуємо. Викладаємо суміш на деко. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів протягом 20 – 25 хвилин. Ціль — неймовірна золотиста скоринка.

При подачі страву дуже смачно посипати подрібненою зеленою цибулею. Це може бути не лише самостійна пісна страва, а й гарнір — наприклад, до соковитих котлет.