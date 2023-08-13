Одного дека буде мало: картоплі за цим рецептом слід готувати подвійну порцію
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Чудовий варіант пісної страви
Картопля здається доволі простим та "пустим" продуктом. Але ми не раз ділились рецептами, які спростовують цей поширений міф. Чого варті лише картопляний омлет родом з Іспанії чи картопляний гратен.
Пропонуємо смачно запекти цей овоч в духовці. Страва дуже проста, але смачна і поживна. Чудовий варіант повноцінної страви до посту або ж гарніру. Рецептом поділились на порталі "Сенсація".
Інгредієнти:
- Картопля (молода, велика) – 1 кілограм
- Часник – 2-3 зубчики
- Коріандр – 5-8 зерен
- Перець червоний мелений, паприка, чорний перець — до смаку
- Сіль, олія, зелена цибуля — до смаку
Спосіб приготування:
- Картоплю миємо та відварюємо разом із шкіркою. Коли трохи охолоне, чистимо та нарізаємо скибочками.
- Додаємо сіль, мелений гострий червоний перець, часник, паприку, олію та насіння коріандру. Перемішуємо.
- Викладаємо суміш на деко. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів протягом 20 – 25 хвилин. Ціль — неймовірна золотиста скоринка.
При подачі страву дуже смачно посипати подрібненою зеленою цибулею. Це може бути не лише самостійна пісна страва, а й гарнір — наприклад, до соковитих котлет.