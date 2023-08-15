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Вкуснее шашлыка: такие баклажаны близкие съедят, пока вы отвернетесь

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Потрясающие баклажаны в кляре
Потрясающие баклажаны в кляре. Фото odnaminyta.com

Это блюдо подарит вам новые ощущения

Баклажаны – отличный овощ для вкусных закусок. Еще их можно запекать, готовить из них вкусные салаты и непревзойденную икру.

А сегодня мы пожарим их в кляре по рецепту "1 хвилина". Это отличный способ порадовать семью вкусным и необычным блюдом. Близкие сначала будут думать, что это мясо и с удивлением узнают рецепт. Попробуйте приготовить раз – и вы будете есть так всегда!

Как приготовить баклажаны в кляре

Ингредиенты:

  • баклажаны – 3 шт. большого размера штуки;
  • вода – 3 л.;
  • яйца – 4 шт.;
  • майонез – 1 ст. л.;
  • горчица – 1 ч. л.;
  • панировочные сухари -1 уп. на 250 г;
  • мука – 1 стакан;
  • копченая паприка, молотый перец, соль – по своему вкусу.
Удивительный вкус овощного блюда
Баклажаны в кляре

Способ приготовления:

  1. Моем баклажаны и обрезаем шкурку, кончик отрезать не нужно. Нарезаем полосками не до конца, поворачиваем и снова нарезаем полосками. Готовые баклажаны разрезаем на две половинки – они должны выглядеть как веер.
  2. В кастрюлю добавляем воду, ставим на огонь и солим. Кладем баклажаны и провариваем 1 минуту.
  3. Для кляра смешиваем яйца, соль, перец, майонез и горчицу. Все тщательно взбиваем.
  4. Отдельно смешиваем панировочные сухари, муку и копченую паприку.
  5. Баклажаны тщательно обваливаем в сухой смеси, затем в яичной и кладем на разогретую с маслом сковороду. Обжариваем до золотистой корочки на большом огне.

Узнайте из материала "Телеграфа", как любят есть баклажаны в Италии. Попробуйте и вы — и не пожалеете!

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#Рецепт #Баклажаны #Готовим дома