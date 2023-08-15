Вкуснее шашлыка: такие баклажаны близкие съедят, пока вы отвернетесь
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Это блюдо подарит вам новые ощущения
Баклажаны – отличный овощ для вкусных закусок. Еще их можно запекать, готовить из них вкусные салаты и непревзойденную икру.
А сегодня мы пожарим их в кляре по рецепту "1 хвилина". Это отличный способ порадовать семью вкусным и необычным блюдом. Близкие сначала будут думать, что это мясо и с удивлением узнают рецепт. Попробуйте приготовить раз – и вы будете есть так всегда!
Как приготовить баклажаны в кляре
Ингредиенты:
- баклажаны – 3 шт. большого размера штуки;
- вода – 3 л.;
- яйца – 4 шт.;
- майонез – 1 ст. л.;
- горчица – 1 ч. л.;
- панировочные сухари -1 уп. на 250 г;
- мука – 1 стакан;
- копченая паприка, молотый перец, соль – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Моем баклажаны и обрезаем шкурку, кончик отрезать не нужно. Нарезаем полосками не до конца, поворачиваем и снова нарезаем полосками. Готовые баклажаны разрезаем на две половинки – они должны выглядеть как веер.
- В кастрюлю добавляем воду, ставим на огонь и солим. Кладем баклажаны и провариваем 1 минуту.
- Для кляра смешиваем яйца, соль, перец, майонез и горчицу. Все тщательно взбиваем.
- Отдельно смешиваем панировочные сухари, муку и копченую паприку.
- Баклажаны тщательно обваливаем в сухой смеси, затем в яичной и кладем на разогретую с маслом сковороду. Обжариваем до золотистой корочки на большом огне.
Узнайте из материала "Телеграфа", как любят есть баклажаны в Италии. Попробуйте и вы — и не пожалеете!