Вкуснее шашлыка: такие баклажаны близкие съедят, пока вы отвернетесь

Это блюдо подарит вам новые ощущения

Баклажаны – отличный овощ для вкусных закусок. Еще их можно запекать, готовить из них вкусные салаты и непревзойденную икру.

А сегодня мы пожарим их в кляре по рецепту "1 хвилина". Это отличный способ порадовать семью вкусным и необычным блюдом. Близкие сначала будут думать, что это мясо и с удивлением узнают рецепт. Попробуйте приготовить раз – и вы будете есть так всегда!

Как приготовить баклажаны в кляре

Ингредиенты:

баклажаны – 3 шт. большого размера штуки;

вода – 3 л.;

яйца – 4 шт.;

майонез – 1 ст. л.;

горчица – 1 ч. л.;

панировочные сухари -1 уп. на 250 г;

мука – 1 стакан;

копченая паприка, молотый перец, соль – по своему вкусу.

Баклажаны в кляре

Способ приготовления:

Моем баклажаны и обрезаем шкурку, кончик отрезать не нужно. Нарезаем полосками не до конца, поворачиваем и снова нарезаем полосками. Готовые баклажаны разрезаем на две половинки – они должны выглядеть как веер. В кастрюлю добавляем воду, ставим на огонь и солим. Кладем баклажаны и провариваем 1 минуту. Для кляра смешиваем яйца, соль, перец, майонез и горчицу. Все тщательно взбиваем. Отдельно смешиваем панировочные сухари, муку и копченую паприку. Баклажаны тщательно обваливаем в сухой смеси, затем в яичной и кладем на разогретую с маслом сковороду. Обжариваем до золотистой корочки на большом огне.

Узнайте из материала "Телеграфа", как любят есть баклажаны в Италии. Попробуйте и вы — и не пожалеете!