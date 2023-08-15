Смачніше за шашлик: такі баклажани близькі з’їдять, поки ви відвернетеся

Ця страва подарує вам нові відчуття

Баклажани – чудовий овоч для смачних закусок. Ще їх можна запікати, готувати з них смачні салати та неперевершену ікру.

А сьогодні ми посмажимо їх у клярі за рецептом "1 хвилина". Це чудовий спосіб порадувати сім’ю смачною та незвичайною стравою. Близькі спочатку думатимуть, що це м’ясо і з подивом дізнаються про рецепт. Спробуйте приготувати раз – і ви їстимете так завжди!

Як приготувати баклажани в клярі

Інгредієнти:

баклажани – 3 шт. великого розміру штуки;

вода – 3 л.;

яйця – 4 шт.;

майонез – 1 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

панірувальні сухарі -1 уп. на 250 м;

борошно — 1 склянка;

копчена паприка, мелений перець, сіль – на свій смак.

Баклажани у клярі

Спосіб приготування:

Миємо баклажани та обрізаємо шкірку, кінчик відрізати не потрібно. Нарізаємо смужками не до кінця, повертаємо і знову нарізаємо смужками. Готові баклажани розрізаємо на дві половинки – вони мають виглядати як віяло. У каструлю додаємо воду, ставимо на вогонь і солимо. Кладемо баклажани та проварюємо 1 хвилину. Для кляру змішуємо яйця, сіль, перець, майонез та гірчицю. Все ретельно збиваємо. Окремо змішуємо панірувальні сухарі, борошно та копчену паприку. Баклажани ретельно обвалюємо в сухій суміші, потім у яєчній і кладемо на розігріту з олією сковороду. Обсмажуємо до золотистої скоринки на великому вогні.

Дізнайтеся з матеріалу "Телеграфа", як люблять їсти баклажани в Італії. Спробуйте і ви — і не пошкодуєте!