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Смачніше за шашлик: такі баклажани близькі з’їдять, поки ви відвернетеся

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Приголомшливі баклажани у клярі
Приголомшливі баклажани у клярі. Фото odnaminyta.com

Ця страва подарує вам нові відчуття

Баклажани – чудовий овоч для смачних закусок. Ще їх можна запікати, готувати з них смачні салати та неперевершену ікру.

А сьогодні ми посмажимо їх у клярі за рецептом "1 хвилина". Це чудовий спосіб порадувати сім’ю смачною та незвичайною стравою. Близькі спочатку думатимуть, що це м’ясо і з подивом дізнаються про рецепт. Спробуйте приготувати раз – і ви їстимете так завжди!

Як приготувати баклажани в клярі

Інгредієнти:

  • баклажани – 3 шт. великого розміру штуки;
  • вода – 3 л.;
  • яйця – 4 шт.;
  • майонез – 1 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • панірувальні сухарі -1 уп. на 250 м;
  • борошно — 1 склянка;
  • копчена паприка, мелений перець, сіль – на свій смак.
Дивовижний смак овочевої страви
Баклажани у клярі

Спосіб приготування:

  1. Миємо баклажани та обрізаємо шкірку, кінчик відрізати не потрібно. Нарізаємо смужками не до кінця, повертаємо і знову нарізаємо смужками. Готові баклажани розрізаємо на дві половинки – вони мають виглядати як віяло.
  2. У каструлю додаємо воду, ставимо на вогонь і солимо. Кладемо баклажани та проварюємо 1 хвилину.
  3. Для кляру змішуємо яйця, сіль, перець, майонез та гірчицю. Все ретельно збиваємо.
  4. Окремо змішуємо панірувальні сухарі, борошно та копчену паприку.
  5. Баклажани ретельно обвалюємо в сухій суміші, потім у яєчній і кладемо на розігріту з олією сковороду. Обсмажуємо до золотистої скоринки на великому вогні.

Дізнайтеся з матеріалу "Телеграфа", як люблять їсти баклажани в Італії. Спробуйте і ви — і не пошкодуєте!

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#Рецепт #Баклажани #Готуємо вдома