Смачніше за шашлик: такі баклажани близькі з’їдять, поки ви відвернетеся
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Ця страва подарує вам нові відчуття
Баклажани – чудовий овоч для смачних закусок. Ще їх можна запікати, готувати з них смачні салати та неперевершену ікру.
А сьогодні ми посмажимо їх у клярі за рецептом "1 хвилина". Це чудовий спосіб порадувати сім’ю смачною та незвичайною стравою. Близькі спочатку думатимуть, що це м’ясо і з подивом дізнаються про рецепт. Спробуйте приготувати раз – і ви їстимете так завжди!
Як приготувати баклажани в клярі
Інгредієнти:
- баклажани – 3 шт. великого розміру штуки;
- вода – 3 л.;
- яйця – 4 шт.;
- майонез – 1 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- панірувальні сухарі -1 уп. на 250 м;
- борошно — 1 склянка;
- копчена паприка, мелений перець, сіль – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Миємо баклажани та обрізаємо шкірку, кінчик відрізати не потрібно. Нарізаємо смужками не до кінця, повертаємо і знову нарізаємо смужками. Готові баклажани розрізаємо на дві половинки – вони мають виглядати як віяло.
- У каструлю додаємо воду, ставимо на вогонь і солимо. Кладемо баклажани та проварюємо 1 хвилину.
- Для кляру змішуємо яйця, сіль, перець, майонез та гірчицю. Все ретельно збиваємо.
- Окремо змішуємо панірувальні сухарі, борошно та копчену паприку.
- Баклажани ретельно обвалюємо в сухій суміші, потім у яєчній і кладемо на розігріту з олією сковороду. Обсмажуємо до золотистої скоринки на великому вогні.
Дізнайтеся з матеріалу "Телеграфа", як люблять їсти баклажани в Італії. Спробуйте і ви — і не пошкодуєте!