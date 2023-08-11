Такие баклажаны любят в Италии: попробуйте - и других не захотите

Минимум ингредиентов — максимум вкуса

Баклажаны — это чудо-овощи. Приготовленные из них блюда всегда вкусны и необычны, начиная со вкуснейших кексов и заканчивая мини-пиццами.

А хотите знать, как едять баклажаны в Италии? Shuba рассказывает, что их запекают с пармезаном. В результате богатое на вкус блюдо, которое можно поставить на праздничный стол.

Как приготовить запеченные баклажаны с пармезаном

Ингредиенты на 8 порций:

баклажан — 2 шт.;

соль — 7 г;

оливковое масло — 12 мл;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

консервированные томаты в собственном соку — 500 г;

перец черный молотый — по вкусу;

панировочные сухари — 250 г;

пармезан тертый — 100 г;

мука пшеничная — 150 г;

яйца куриные — 4 шт.;

моцарелла — 500 г.

Способ приготовления:

Баклажаны нарежьте кружочками, разложите на противне, посыпьте солью и оставьте на некоторое время. Подготовьте все ингредиенты, взбейте яйца, измельчите чеснок, поместите сыпучие компоненты в отдельные емкости. В кастрюлю влейте оливковое масло и добавьте измельченный чеснок, подержите минуту на среднем огне, непрерывно помешивая. К смеси добавьте томаты, разомните их, постепенно смешивая с чесночной смесью. Подержите на слабом огне 15 минут и уберите с горячей конфорки. Разогрейте духовку до 220 градусов и посередине установите решетку. Противень смажьте растительным маслом. В глубокой миске смешайте панировочные сухари с тертым сыром. В другой миске подготовьте муку. Обмакивайте каждый кружок баклажанов в миску с мукой, яйцами, панировкой и укладывайте на противень. Брызните немного оливкового масла поверх кружочков. Запекайте баклажаны 15 минут, пока не подрумянятся. На дно формы налейте томатный сок, выложите треть баклажанов таким образом, чтобы они утонули в томатном соке. Добавьте моцареллу, присыпьте пармезаном. Сформируйте следующий слой, поливая соком. Продолжайте, пока не закончатся ингредиенты. Отправьте баклажаны в духовку на 35 минут. Перед подачей на стол дайте блюду слегка остыть. При желании украсьте ваши запеченные баклажаны веточкой базилика.

Приготовьте к баклажанам мясо по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!