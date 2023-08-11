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Такие баклажаны любят в Италии: попробуйте - и других не захотите

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Красивые овощи и немного пармезана - именно так готовят баклажаны в Италии
Красивые овощи и немного пармезана - именно так готовят баклажаны в Италии. Фото shuba.life

Минимум ингредиентов — максимум вкуса

Баклажаны — это чудо-овощи. Приготовленные из них блюда всегда вкусны и необычны, начиная со вкуснейших кексов и заканчивая мини-пиццами.

А хотите знать, как едять баклажаны в Италии? Shuba рассказывает, что их запекают с пармезаном. В результате богатое на вкус блюдо, которое можно поставить на праздничный стол.

Как приготовить запеченные баклажаны с пармезаном

Ингредиенты на 8 порций:

  • баклажан — 2 шт.;
  • соль — 7 г;
  • оливковое масло — 12 мл;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • консервированные томаты в собственном соку — 500 г;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • панировочные сухари — 250 г;
  • пармезан тертый — 100 г;
  • мука пшеничная — 150 г;
  • яйца куриные — 4 шт.;
  • моцарелла — 500 г.

Способ приготовления:

  1. Баклажаны нарежьте кружочками, разложите на противне, посыпьте солью и оставьте на некоторое время.
  2. Подготовьте все ингредиенты, взбейте яйца, измельчите чеснок, поместите сыпучие компоненты в отдельные емкости.
  3. В кастрюлю влейте оливковое масло и добавьте измельченный чеснок, подержите минуту на среднем огне, непрерывно помешивая. К смеси добавьте томаты, разомните их, постепенно смешивая с чесночной смесью. Подержите на слабом огне 15 минут и уберите с горячей конфорки.
  4. Разогрейте духовку до 220 градусов и посередине установите решетку. Противень смажьте растительным маслом.
  5. В глубокой миске смешайте панировочные сухари с тертым сыром. В другой миске подготовьте муку.
  6. Обмакивайте каждый кружок баклажанов в миску с мукой, яйцами, панировкой и укладывайте на противень. Брызните немного оливкового масла поверх кружочков. Запекайте баклажаны 15 минут, пока не подрумянятся.
  7. На дно формы налейте томатный сок, выложите треть баклажанов таким образом, чтобы они утонули в томатном соке. Добавьте моцареллу, присыпьте пармезаном.
  8. Сформируйте следующий слой, поливая соком. Продолжайте, пока не закончатся ингредиенты. Отправьте баклажаны в духовку на 35 минут.
  9. Перед подачей на стол дайте блюду слегка остыть. При желании украсьте ваши запеченные баклажаны веточкой базилика.

Приготовьте к баклажанам мясо по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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