Такие баклажаны любят в Италии: попробуйте - и других не захотите
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Минимум ингредиентов — максимум вкуса
Баклажаны — это чудо-овощи. Приготовленные из них блюда всегда вкусны и необычны, начиная со вкуснейших кексов и заканчивая мини-пиццами.
А хотите знать, как едять баклажаны в Италии? Shuba рассказывает, что их запекают с пармезаном. В результате богатое на вкус блюдо, которое можно поставить на праздничный стол.
Как приготовить запеченные баклажаны с пармезаном
Ингредиенты на 8 порций:
- баклажан — 2 шт.;
- соль — 7 г;
- оливковое масло — 12 мл;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- консервированные томаты в собственном соку — 500 г;
- перец черный молотый — по вкусу;
- панировочные сухари — 250 г;
- пармезан тертый — 100 г;
- мука пшеничная — 150 г;
- яйца куриные — 4 шт.;
- моцарелла — 500 г.
Способ приготовления:
- Баклажаны нарежьте кружочками, разложите на противне, посыпьте солью и оставьте на некоторое время.
- Подготовьте все ингредиенты, взбейте яйца, измельчите чеснок, поместите сыпучие компоненты в отдельные емкости.
- В кастрюлю влейте оливковое масло и добавьте измельченный чеснок, подержите минуту на среднем огне, непрерывно помешивая. К смеси добавьте томаты, разомните их, постепенно смешивая с чесночной смесью. Подержите на слабом огне 15 минут и уберите с горячей конфорки.
- Разогрейте духовку до 220 градусов и посередине установите решетку. Противень смажьте растительным маслом.
- В глубокой миске смешайте панировочные сухари с тертым сыром. В другой миске подготовьте муку.
- Обмакивайте каждый кружок баклажанов в миску с мукой, яйцами, панировкой и укладывайте на противень. Брызните немного оливкового масла поверх кружочков. Запекайте баклажаны 15 минут, пока не подрумянятся.
- На дно формы налейте томатный сок, выложите треть баклажанов таким образом, чтобы они утонули в томатном соке. Добавьте моцареллу, присыпьте пармезаном.
- Сформируйте следующий слой, поливая соком. Продолжайте, пока не закончатся ингредиенты. Отправьте баклажаны в духовку на 35 минут.
- Перед подачей на стол дайте блюду слегка остыть. При желании украсьте ваши запеченные баклажаны веточкой базилика.
Приготовьте к баклажанам мясо по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!