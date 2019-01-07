Рождество 2019: Постные блюда, которые должны быть на столе у каждой хозяйки

Каждая хозяйка ломает голову над тем, что поставить на рождественский стол и что обязательно должно быть. Специально для вас мы собрали 12 традиционных блюд.

Рождество — самый светлый зимний праздник. Православные христиане отмечают его богатой кутьей. По традиции, кроме кутьи, на столе должны стоять 12 постных блюд. Угощения символизируют богатство и достаток. А рождественский ужин — традиционный повод для объединения всей семьи.

12 постных блюд

Первые два блюда Сочельника — это узвар и кутья. Еду в праздник по традиции нельзя запивать водой – только узваром. Ранее мы писали рецепты вкусной кутьи и узвара по старинному рецепту.

Третье блюдо — это хлеб. Желательно, подавать к столу домашнюю паляницу, с запеченным в ней чесноком и горохом. Горох символизирует богатство, а чеснок отгоняет нечистую силу.

Четвертое блюдо — рождественское "первое". Традиционно — это постный борщ или капустняк. Иногда борщ трактуют, как символ крови детей, которую пролил царь Ирод.

Пятое блюдо — постные голубцы. Идеальной начинкой для них послужит гречка с грибами. Голубцы также трактуют, как символ голубя и отсыл к Святому духу.

Шестое блюдо — гарнир. Отличный вариант — тушеный картофель с луком и морковкой.

Седьмое блюдо — соленья. Грибы, огурцы, квашенные помидоры и капуста.

Восьмое блюдо — постные салаты. Идеальный вариант — это винегрет. Блюдо несложное, но оно украсит любой праздничный стол.

Девятое блюдо — грибы. Вариантов может быть масса. Жареные или тушеные. Также хороши запеченные в духовке. Для этого не нужны вычурные сорта, подойдут даже шампиньоны.

Десятое блюдо — рыба. Украшением стола может стать фаршированная рыба. Несмотря на пост, есть ее в сочельник можно. Ведь это символ христова чуда из притчи о том, как Иисус накормил толпу рыбой и хлебом.

Одиннадцатое блюдо — постный пирог или пампушки. Для начинки подойдет капуста, горох, картошка с зеленью.

Двенадцатое блюдо — десерт. Идеальным вариантом для сочельника будут запеченные яблоки с медом и орехами. Ранее мы собрали для вас малокалорийные десерты.

Очень надеемся, что наш материал помог вам определиться с выбором блюд и обогатил вас знаниями о рождественских традициях!

Приятного аппетита!