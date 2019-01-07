Скачать
Понедельник, 07.01.2019
Грузинская церковь готовит заявление после прочтения текста Томоса для ПЦУ
Грузинская церковь готовит заявление после прочтения текста Томоса для ПЦУ
Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на удар палестинцев
Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа
Шевченко назвал идеального тренера для Милана
Шевченко назвал идеального тренера для Милана
С Рождеством Христовым 2019: классические украинские колядки
С Рождеством Христовым 2019: классические украинские колядки

Рождество 2019: Постные блюда, которые должны быть на столе у каждой хозяйки

Смотрите фото (12)
Рождество 2019: Постные блюда, которые должны быть на столе у каждой хозяйки
07:59 Сегодня Телеграф

Каждая хозяйка ломает голову над тем, что поставить на рождественский стол и что обязательно должно быть. Специально для вас мы собрали 12 традиционных блюд.

Рождество — самый светлый зимний праздник. Православные христиане отмечают его богатой кутьей. По традиции, кроме кутьи, на столе должны стоять 12 постных блюд. Угощения символизируют богатство и достаток. А рождественский ужин — традиционный повод для объединения всей семьи. 

 12 постных блюд

Первые два блюда Сочельника — это узвар и кутья. Еду в праздник по традиции нельзя запивать водой – только узваром. Ранее мы писали рецепты вкусной кутьи и узвара по старинному рецепту.

Третье блюдо — это хлеб. Желательно, подавать к столу домашнюю паляницу, с запеченным в ней чесноком и горохом. Горох символизирует богатство, а чеснок отгоняет нечистую силу.

Четвертое блюдо — рождественское "первое". Традиционно — это постный борщ или капустняк. Иногда борщ трактуют, как символ крови детей, которую пролил царь Ирод.

Пятое блюдо — постные голубцы. Идеальной начинкой для них послужит гречка с грибами. Голубцы также трактуют, как символ голубя и отсыл к Святому духу.

Шестое блюдо — гарнир. Отличный вариант — тушеный картофель с луком и морковкой.

Седьмое блюдо — соленья. Грибы, огурцы, квашенные помидоры и капуста.

Восьмое блюдо — постные салаты. Идеальный вариант — это винегрет. Блюдо несложное, но оно украсит любой праздничный стол.

Девятое блюдо — грибы. Вариантов может быть масса. Жареные или тушеные. Также хороши запеченные в духовке. Для этого не нужны вычурные сорта, подойдут даже шампиньоны.

Десятое блюдо — рыба. Украшением стола может стать фаршированная рыба. Несмотря на пост, есть ее в сочельник можно. Ведь это символ христова чуда из притчи о том, как Иисус накормил толпу рыбой и хлебом.

Одиннадцатое блюдо — постный пирог или пампушки. Для начинки подойдет капуста, горох, картошка с зеленью.

Двенадцатое блюдо — десерт. Идеальным вариантом для сочельника будут запеченные яблоки с медом и орехами. Ранее мы собрали для вас малокалорийные десерты.

Очень надеемся, что наш материал помог вам определиться с выбором блюд и обогатил вас знаниями о рождественских традициях!

Приятного аппетита! 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (12)

Все по теме:

Рождество, Рождество Христово, Постные блюда, Рождественский стол, 2019, Рождество 2019, Рождество Христово 2019, Традиционные блюда, 12 традиционных блюд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прикольные поздравления с Рождеством 2019
02 Рождество 2019: лучшие поздравления и открытки
03 Рождество 2019 : что нельзя делать 7 января
04 Президент поздравил украинцев с Рождеством и рождением ПЦУ
05 5 напитков, которые мешают сбросить вес
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Угроза от Huawei и ZTE: Премьер Чехии раскритиковал посла Китая
Премьер Чехии раскритиковал посла Китая
Вселенский Патриарх: Я буду всегда молиться за Украину
Вселенский Патриарх: Я буду всегда молиться за Украину
Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам
Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам
Рецепт дня: пряники рождественские
Рецепт дня: пряники рождественские
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь