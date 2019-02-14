Меню ко Дню св. Валентина: ТОП-5 рецептов для романтического ужина

Легкая еда, которая не превратит праздник любви в праздник желудка.

До Дня всех влюбленных осталась неделя, и если вы планируете приготовить романтический ужин, стоит заранее продумать праздничное меню. Мы поделимся лучшими идеями рецептов к 14 февраля.

Брускетта с авокадо и крабом

Нетривиальное блюдо, слишком вкусное, чтобы позволять его себе часто. Мясо краба стоит недешево, но и романтический ужин случается тоже не каждый день.

Ингредиенты:

4 ломтика ржаного или другого зернового хлеба;

150 г мяса краба;

несколько вяленых томатов;

1 авокадо;

пара-тройка листьев салата;

домашний майонез;

соль и черный перец по вкусу.

Рецепт приготовления:

Нарезать хлеб порционными ломтиками толщиной 1,5 см. Подсушить в предварительно разогретой духовке или на гриль-сковороде без масла. Когда хлеб остынет, намазать каждый ломтик небольшим количеством майонеза.

Разобрать мясо краба на волокна. Вяленые томаты нарезать как можно мельче. Добавить немного майонеза, чтобы «связать» эти ингредиенты.

На каждый ломтик хлеба положить лист салата, затем нарезанный слайсами (тонкими ломтиками) авокадо. Финальный аккорд – мясо краба с вялеными помидорами. Можно слегка приправить черным перцем и посолить.

Салат из креветок и авокадо

Ингредиенты:

Огурцы – 5-6 шт.

Авокадо – 1 шт

Креветки крупные сырые – 8-9 шт.

Соль

Черный перец

Белый бальзамический уксус – 1ст.л.

Оливковое масло – 1 ст.л.

Рецепт приготовления:

Огурцы очистить от кожуры, разрезать вдоль, вынуть семена, порезать крупными полукольцами.

Авокадо разрезать пополам, удалить кость, почистить, порезать крупными полукольцами, положить к огурцам, сбрызнуть бальзамическим уксусом.

Креветки сырые очистить от панциря, разрезать вдоль пополам, очистить от кишечной вены.

Разогреть на сковороде оливковое масло, обжарить креветки с обеих сторон до готовности (не больше минуты с каждой стороны, как только мясо становится непрозрачным и местами розовым, креветки готовы).

Креветки немного остудить и переложить вместе с остатками масла со сковороды в миску с салатом. Слегка посолить и поперчить.

Подавать можно теплым или полностью остывшим с ароматными хрустящими тостами из чиабатты или багета.

Запеченный лосось под сырной корочкой

Ингредиенты:

филе лосося - 500 г,

хлебные крошки - 50 г,

пармезан - 40 г ,

зелень петрушки - 2 ст.л.,

сок и цедра лайма - 1/2 шт.,

оливковое масло - 1 ст.л.,

соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Петрушку мелко порубить, пармезан натереть на мелкой терке. Смешать зелень, сыр, оливковое масло, хлебные крошки, цедру и сок лайма. Добавить соль и перец.

Рыбу разрезать на порционные куски, уложить на противень кожей вниз, намазать смесью из крошек, сыра и зелени. Запекать в разогретой до 180 градусов в течение 10-12 минут.

Рийет из утки

Еще одна изысканная закуска, которая подается в тарталетках или на гренках.

Ингредиенты:

2 утиных ножки;

1-2 ст.л. соли;

веточки тимьяна, лавровый лист, 1 пучок петрушки;

1,5 ст.л. бренди (можно заменить коньяком);

черный перец (по вкусу).

Рецепт приготовления:

Утиные ножки предварительно нужно замариновать. Для того необходимо промыть их под струей воды, обсушить бумажным полотенцем, затем натереть крупной солью, обсыпать тимьяном и свежемолотым черным перцем. Сложить в емкость, добавить несколько лавровых листьев. Оставить мариноваться как минимум на ночь, а лучше на сутки в холодильнике.

Когда мясо промариновалось, промыть его от остатков соли и специй. Кожу и подкожный жир мелко нарезать, сложить в сотейник, залить небольшим количеством воды и довести до кипения. Затем уменьшить огонь и томить некоторое время, периодически помешивая. Получится однородный утиный жир.

Утиные ножки положить в огнеупорную форму, залить жиром и поставить в духовку, разогретую до 150 градусов. Время приготовления зависит от степени готовности мяса. Примерно через 3-3,5 часа оно станет очень мягким и будет легко отделяться от косточек.

Вытащить мясо из духовки, дать остыть. Отделить от костей, двумя вилками разделить каждый кусочек на волокна. Добавить коньяк, мелко нарезанную петрушку, соль, черный перец, немножко утиного жира. Перемешать, чтобы получилась паштетообразная масса. Рийет готов. Его сразу разложить на гренки, брускетты или в тарталетки или же убрать в холодильник. Если необходимо хранить блюдо в течение нескольких дней, поместить его в порционные формочки, полить сверху оставшимся утиным жиром, чтобы после охлаждения образовалась «печать», накрыть фольгой.

Паста с креветками

Классическое блюдо итальянской кухни, рецептов которого существует несколько десятков, если не сотен. Вариация с креветками идеально подойдет для романтического ужина.

Ингредиенты:

200 г макарон из твердых сортов пшеницы;

10-12 королевских креветок;

3 зубчика чеснока;

2 ст.л. оливкового масла;

половинка лимона;

100 спаржи;

соль, черный перец, свежая петрушка.

Рецепт приготовления:

Удалить у креветок головы и панцирь. Разрезать ножом по спинке, убрать кишечную вену. Поставить сотейник на плиту, разогреть в нем оливковое масло, добавить нарезанный кусочками чеснок, головы и панцири креветок. Жарить несколько минут, постоянно помешивая, чтобы чеснок не пригорел. Процедить чесночно-креветочное масло через сито.

Сварить макароны в подсоленной воде до состояния al dente: они должны казаться чуть-чуть недоваренными. Слить воду. В отдельной сковороде обжарить спаржу в течение 2-3 минут, а затем положить ее на лед, чтобы она сохранила цвет, форму и не переготовилась.

Раскалить чистую сковороду, влить в нее чесночно-креветочное масло, добавить сырые очищенные креветки. Жарить 1 минуту с каждой стороны. Влить сок, выжатый из половинки лимона. Дать закипеть. Добавить макароны и спаржу. Перемешать все ингредиенты и прогреть в течение нескольких минут. Разложить пасту по тарелкам. При желании приправить черным перцем и посыпать тертым сыром.