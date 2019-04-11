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Рецепт дня: сырники с манкой и бананами

Рецепт дня: сырники с манкой и бананами
07:29 Сегодня Телеграф

Завтрак должен быть вкусным, сытным и полезным.

В таком случае всегда выручат сырники с манкой. Мы приготовили для вас рецепт приготовления очень вкусных сырников с бананами.  Легкого приготовления и вкусного завтрака!

Ингредиенты:

  • Творог 9% - 250 г
  • Манка - 4 ст. ложки
  • Ванильный сахар - 1 пакетик
  • Яйца - 1 шт.
  • Спелый банан - 1 шт.
  • Разрыхлитель - 1 г
  • Подсолнечное масло - 1 ст. ложка
  • Соль - по вкусу
  • Корица - по вкусу
  • Мука для обваливания

Приготовление:

Чтобы тесто получилось однородным, перетрите творог через сито, а затем разотрите в миске с помощью вилки. К творогу добавьте манку, щепотку соли, ванильный сахар, яйцо и разрыхлитель. Перемешайте творожную массу до однородности. Чтобы манка разбухла, оставляем тесто на 30 минут.

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Очистите банан от кожуры. Нарежьте фрукт на небольшие кусочки и добавьте в тесто. Для аромата можно добавить немного корицы. Аккуратно перемешайте тесто.

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Смоченными в воде руками сформируйте небольшие сырники, обваляйте их в муке. Затем выкладываем сырники на противень, смазанный небольшим количеством подсолнечного масла. Выпекать в духовке при 200 °C. Время приготовления - около 25 минут. И вкусный завтрак готов! А дополнит нежный вкус сырников с манкой и бананами маленькая ложечка меда. Пусть понравится!

 Приятного аппетита!

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