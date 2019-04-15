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Рецепт дня: рисовые блинчики с грибами

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Рецепт дня: рисовые блинчики с грибами
08:38 Сегодня Телеграф

Прозрачные, нежные рисовые блинчики с грибами, поджаренные до хрустящей корочки, по-настоящему ресторанное блюдо.

Любителям азиатской кухни представляю простой кулинарный рецепт, который придется по вкусу многим хозяйкам. Рисовые блинчики станут отличной закуской для любого застолья, эта еда легкая, сытная и оригинальная — несомненно, понравится вашим гостям и домочадцам. Рисовую бумагу можно найти в любом супермаркете в "японском" отделе, а ингредиенты для начинки есть в продаже круглый год.

Приготовить их самим очень просто и не займет много времени.

Ингредиенты

  • Рисовые блинчики 4-6 шт
  • Шампиньоны свежие 5-7 шт
  • Луковица 1 шт
  • Панировочные сухари 2 ст. л.
  • Петрушка (зелень) 2 веточ.
  • Растительное масло
  • Соль по вкусу
  • Перец по вкусу

Приготовление

1 Рисовые блинчики разложить по одному.

2 Опускать в теплую воду на 10 секунд. Вынуть и выложить на полотенце отдельно друг от друга.

3 Шампиньоны хорошо вымыть, лук очистить, зелень вымыть.

4 Обжарить на 1 ст. ложке растительного масла мелко нашинкованные грибы и лук. Посолить и поперчить.

5 Выложить на блюдо, добавить мелко нашинкованную зелень петрушки. Перемешать.

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6 Выложить ложку начинки на влажный блинчик и завернуть конвертиком.

7 Конвертики сразу обвалять в панировочных сухарях.

8 Обжарить на растительном масле.

Приятного аппетита!!!

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