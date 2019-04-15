Рецепт дня: рисовые блинчики с грибами

Любителям азиатской кухни представляю простой кулинарный рецепт, который придется по вкусу многим хозяйкам. Рисовые блинчики станут отличной закуской для любого застолья, эта еда легкая, сытная и оригинальная — несомненно, понравится вашим гостям и домочадцам. Рисовую бумагу можно найти в любом супермаркете в "японском" отделе, а ингредиенты для начинки есть в продаже круглый год.
Приготовить их самим очень просто и не займет много времени.
Ингредиенты
Приготовление
1 Рисовые блинчики разложить по одному.
2 Опускать в теплую воду на 10 секунд. Вынуть и выложить на полотенце отдельно друг от друга.
3 Шампиньоны хорошо вымыть, лук очистить, зелень вымыть.
4 Обжарить на 1 ст. ложке растительного масла мелко нашинкованные грибы и лук. Посолить и поперчить.
5 Выложить на блюдо, добавить мелко нашинкованную зелень петрушки. Перемешать.
6 Выложить ложку начинки на влажный блинчик и завернуть конвертиком.
7 Конвертики сразу обвалять в панировочных сухарях.
8 Обжарить на растительном масле.
Приятного аппетита!!!