Рецепт дня: постные вареники с сырой картошкой и сыром

Очень интересный рецепт вареников с сырой картошкой. Вкусно, необычно, нашей семье понравилось.

Трудно найти человека, который не пробовал вареников с отварной картошкой. О не все слышали о сырой картошке в качестве начинки. Предлагаем воспользоваться рецептом и приготовить постные вареники с сырой картошкой, которые порадуют вас в пост и в обычные дни своим оригинальным удивительным вкусом.

Ингредиенты

Для теста:

мука – 200 г

масло растительное – 3 ст. ложки

соль – ½ ч. ложки

вода – 200 мл

Для начинки:

картофель – 3 шт. (около 300 г)

лук репчатый – 1 большая луковица (120 г)

соль – 1 ст. ложка без горки

перец молотый – по вкусу

Дополнительно:

масло растительное для смазки чаши – 2 ст. ложки

масло растительное для поливки вареников – 2 ст. ложки

зеленый лук для подачи

Приготовление

1 Муку смешать с солью. Влить воду.

2 Замесить эластичное тесто.

3 Накройте тесто полотенцем и оставьте на 15 минут для отдыха.

4 Тем временем приготовьте начинку. Для этого очистите картофель и репчатый лук, нарежьте кусочками и измельчите в блендере или пропустите через мясорубку. Желательно измельчать кусочки овощей вперемешку, тогда картофель не потемнеет благодаря воздействию лукового сока.

5 Посолите овощную массу и, когда пустит сок, переложите в дуршлаг и хорошенько отожмите, удаляя излишний сок. Затем добавьте молотый перец и перемешайте начинку.

6 Настоявшееся тесто тонко раскатайте, вырежьте стаканом кружки, на середину каждого кружка положите начинку и слепите вареники. Если налепили двойную порцию, часть вареников можно оставить впрок, вареники отлично переносят заморозку.

7 Дно чаши пароварки смажьте растительным маслом и сложите в нее вареники. Включите таймер на 20 минут.

8 Готовые постные вареники с сырой картошкой полейте растительным маслом, а при подаче посыпьте зеленым луком.

Приятного аппетита!