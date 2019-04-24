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Рецепт дня: постные вареники с сырой картошкой и сыром

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Рецепт дня: постные вареники с сырой картошкой и сыром
08:14 Сегодня Телеграф

Очень интересный рецепт вареников с сырой картошкой. Вкусно, необычно, нашей семье понравилось.

Трудно найти человека, который не пробовал вареников с отварной картошкой. О не все слышали о сырой картошке в качестве начинки. Предлагаем воспользоваться рецептом и приготовить постные вареники с сырой картошкой, которые порадуют вас в пост и в обычные дни своим оригинальным удивительным вкусом.

Ингредиенты

Для теста:

  • мука – 200 г
  • масло растительное – 3 ст. ложки
  • соль – ½ ч. ложки
  • вода – 200 мл

Для начинки:

  • картофель – 3 шт. (около 300 г)
  • лук репчатый – 1 большая луковица (120 г)
  • соль – 1 ст. ложка без горки
  • перец молотый – по вкусу

Дополнительно:

  • масло растительное для смазки чаши – 2 ст. ложки
  • масло растительное для поливки вареников – 2 ст. ложки
  • зеленый лук для подачи

Приготовление

1 Муку смешать с солью. Влить воду.

2 Замесить эластичное тесто.

3 Накройте тесто полотенцем и оставьте на 15 минут для отдыха.

4 Тем временем приготовьте начинку. Для этого очистите картофель и репчатый лук, нарежьте кусочками и измельчите в блендере или пропустите через мясорубку. Желательно измельчать кусочки овощей вперемешку, тогда картофель не потемнеет благодаря воздействию лукового сока.

5 Посолите овощную массу и, когда пустит сок, переложите в дуршлаг и хорошенько отожмите, удаляя излишний сок. Затем добавьте молотый перец и перемешайте начинку.

6 Настоявшееся тесто тонко раскатайте, вырежьте стаканом кружки, на середину каждого кружка положите начинку и слепите вареники. Если налепили двойную порцию, часть вареников можно оставить впрок, вареники отлично переносят заморозку.

7 Дно чаши пароварки смажьте растительным маслом и сложите в нее вареники. Включите таймер на 20 минут.

8 Готовые постные вареники с сырой картошкой полейте растительным маслом, а при подаче посыпьте зеленым луком. 

Приятного аппетита!

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