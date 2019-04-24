Рецепт дня: постные вареники с сырой картошкой и сыром

Трудно найти человека, который не пробовал вареников с отварной картошкой. О не все слышали о сырой картошке в качестве начинки. Предлагаем воспользоваться рецептом и приготовить постные вареники с сырой картошкой, которые порадуют вас в пост и в обычные дни своим оригинальным удивительным вкусом.
Ингредиенты
Для теста:
Для начинки:
Дополнительно:
Приготовление
1 Муку смешать с солью. Влить воду.
2 Замесить эластичное тесто.
3 Накройте тесто полотенцем и оставьте на 15 минут для отдыха.
4 Тем временем приготовьте начинку. Для этого очистите картофель и репчатый лук, нарежьте кусочками и измельчите в блендере или пропустите через мясорубку. Желательно измельчать кусочки овощей вперемешку, тогда картофель не потемнеет благодаря воздействию лукового сока.
5 Посолите овощную массу и, когда пустит сок, переложите в дуршлаг и хорошенько отожмите, удаляя излишний сок. Затем добавьте молотый перец и перемешайте начинку.
6 Настоявшееся тесто тонко раскатайте, вырежьте стаканом кружки, на середину каждого кружка положите начинку и слепите вареники. Если налепили двойную порцию, часть вареников можно оставить впрок, вареники отлично переносят заморозку.
7 Дно чаши пароварки смажьте растительным маслом и сложите в нее вареники. Включите таймер на 20 минут.
8 Готовые постные вареники с сырой картошкой полейте растительным маслом, а при подаче посыпьте зеленым луком.
Приятного аппетита!