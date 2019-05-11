Рецепт дня: скумбрия с овощами

Скумбрия - вкусная и полезная рыба, которая подходит как для ежедневного рациона, так и для праздничного стола.

Она имеет особый приятный вкус, прекрасно сочетается с овощами и оказывает огромное положительное влияние на организм. Мясо скумбрии содержит большое количество белка, Омега-3, калия, магния, фосфора, витаминов В12 и D. Поэтому эта рыба дополнит здоровое и сбалансированное меню, которое полезно для детей и взрослых.

Ингредиенты

Скумбрия - 400 г

Зеленый горошек замороженный - 200 г

Лук репчатый - 1 шт.

Помидоры черри - 8 шт.

Красный сладкий перец - 1 шт.

Белое столовое вино - 4 ст. л.

Масло оливковое - 50 г

Петрушка - 1 пучок

Соль, перец - по вкусу

Приготовление

Для начала промываем тушку скумбрии и зачищаем ее. Удаляем кости, чтобы получить филе. Еще раз промываем рыбу в воде и просушиваем. Солим, перчим, добавляем немного лимонного сока. Замаринованную скумбрию оставляем на 20 минут.

Следующий этап - начинка. Нарезаем лук полукольцами, обжариваем его на сковородке с небольшим добавлением масла. Туда же добавляем заранее размороженный шпинат, прогреваем 2–3 минуты. Мелко нарезаем зелень и смешиваем с луком и шпинатом. Соль и перец добавляем по вкусу.

Разогреваем духовку до 180 градусов. Противень застилаем фольгой, выкладываем на него замаринованную скумбрию. Внутрь тушки кладем начинку из шпината, заворачиваем рыбу в фольгу и ставим в духовку запекаться. Через 25–30 минут вынимаем и подаем к столу.

Приятного аппетита!