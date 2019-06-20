Рецепт дня: сырные рулетики с морковью

Прекрасная закуска для праздничного стола, которая готовится дома за 10 минут.

Такие же вкусные рулетики получатся, если вместо сыра использовать ветчину.Сырные рулетики с морковью - отличная закуска для праздничного стола.

Ингредиенты

Сыр тостовый (в пластинах) - 5 шт.

Морковь крупная - 1 шт.

Майонез - 1 ст. л.

Чеснок - 1 зубчик

Лук зеленый - 5 перышек

Листья салата - 2 шт.

Петрушка (по желанию) - 5 г

Соль - по вкусу

Приготовление

1. Морковь натереть на мелкой или средней терке.

2. Добавить к моркови пропущенный через пресс чеснок.

3. Заправить морковь с чесноком майонезом.

4. Посолить начинку для сырных трубочек. На этом этапе можно добавить мелко нарубленную зелень петрушки (я не добавляла). Хорошо перемешать начинку.

5. Теперь будем делать рулетики. На разделочную доску выкладываем перо зеленого лука, сверху на него кладем пластину сыра, как показано на фото.

6. На сыр выкладываем 1 ч.л. начинки.

7. Скручиваем рулетик удобным вам способом - либо скручиваем трубочку, начиная с одного края, либо соединяем оба края сыра вверху. Я делала по первому варианту. При помощи перышка лука закрепляем рулетик из сыра. Повторяем этот процесс с оставшимися ингредиентами.

Готовые сырные рулетики с морковью выкладываем на блюдо, застеленное листьями зеленого салата, и подаем к столу. Быстро, вкусно, красиво!

Приятного аппетита!