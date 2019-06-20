Скачать
Четверг, 20.06.2019
Зеркаль о результатах следствия по MH17: Яркий пример российской лжи
Зеркаль о результатах следствия по MH17: Яркий пример российской лжи
MH17: США призвали Россию наказать виновных
MH17: США призвали Россию наказать виновных
Месси спас Аргентину от поражения Парагваю на Кубке Америки
Месси спас Аргентину от поражения Парагваю на Кубке Америки
Приметы и обряды на 20 июня - Федотов день
Приметы и обряды на 20 июня - Федотов день

Рецепт дня: сырные рулетики с морковью

Смотрите фото (6)
Рецепт дня: сырные рулетики с морковью
07:46 Сегодня Телеграф

Прекрасная закуска для праздничного стола, которая готовится дома за 10 минут.

Такие же вкусные рулетики получатся, если вместо сыра использовать ветчину.Сырные рулетики с морковью - отличная закуска для праздничного стола.

Ингредиенты

  • Сыр тостовый (в пластинах) - 5 шт.
  • Морковь крупная - 1 шт.
  • Майонез - 1 ст. л.
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Лук зеленый - 5 перышек
  • Листья салата - 2 шт.
  • Петрушка (по желанию) - 5 г
  • Соль - по вкусу

Приготовление

1. Морковь натереть на мелкой или средней терке.

2. Добавить к моркови пропущенный через пресс чеснок.

3. Заправить морковь с чесноком майонезом.

4. Посолить начинку для сырных трубочек. На этом этапе можно добавить мелко нарубленную зелень петрушки (я не добавляла). Хорошо перемешать начинку.

Рецепт дня: рулетики из кабачков с плавленым сыром

5. Теперь будем делать рулетики. На разделочную доску выкладываем перо зеленого лука, сверху на него кладем пластину сыра, как показано на фото.

6. На сыр выкладываем 1 ч.л. начинки.

Рецепт дня: мясной рулет с клубничной начинкой

7. Скручиваем рулетик удобным вам способом - либо скручиваем трубочку, начиная с одного края, либо соединяем оба края сыра вверху. Я делала по первому варианту. При помощи перышка лука закрепляем рулетик из сыра. Повторяем этот процесс с оставшимися ингредиентами.

Рецепт дня: куриный рулет с сыром и укропом

Готовые сырные рулетики с морковью выкладываем на блюдо, застеленное листьями зеленого салата, и подаем к столу. Быстро, вкусно, красиво!

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Вкусные рецепты, Рулетики, Сырные рулетики с морковью, Сырные рулетики.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский рассказал подробности о переезде АП с Банковой
02 Зеркаль о результатах следствия по MH17: Яркий пример российской лжи
03 Зеленский: Украина приветствует выводы следственной группы по MH17
04 Меркель и Макрон оценят выполнение Минских соглашений
05 Ивана Купала 2019: дата и традиции праздника в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еще одна компания из РФ попала под санкции США
Еще одна компания из РФ попала под санкции США
Си Цзиньпин пообещал улучшить отношения с КНДР
Си Цзиньпин пообещал улучшить отношения с КНДР
МИД Канады отреагировало на выводы следствия по MH17
MH17: МИД Канады отреагировало на выводы следствия
Рецепт дня: сырные рулетики с морковью
Рецепт дня: сырные рулетики с морковью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь