Скачать
Воскресенье, 30.06.2019
В КНДР приветствовали предложение Трампа встретиться с Ким Чен Ыном
В КНДР приветствовали предложение Трампа встретиться с Ким Чен Ыном
В Зимбабве произошло масштабное ДТП, погибло 16 человек
В Зимбабве произошло масштабное ДТП, погибло 16 человек
Уругвай по пенальти проиграл Перу в четвертьфинале Кубка Америки (Видео)
Уругвай по пенальти проиграл Перу в четвертьфинале Кубка Америки (Видео)
Сегодня День молодежи Украины 2019: лучшие поздравления на украинском языке в прозе
Сегодня День молодежи Украины 2019: лучшие поздравления на украинском языке в прозе

Рецепт дня: десерт "Павлова" с пряными ягодами

Смотрите фото (3)
Рецепт дня: десерт "Павлова" с пряными ягодами
07:38 Сегодня Телеграф

Свое название этот чудесный австралийский десерт получил в честь великой балерины Анны Павловой.

Сочетание безе, взбитых сливок и фруктов - необыкновенное удовольствие для любителей сладкого!

Ингредиенты

  • Яичные белки - 3 шт.
  • Сахар - 1 стакан
  • Сахарная пудра - ¾ стакана
  • Корица молотая - 1 ½ ч. л.
  • Ягоды (любые, по вкусу) свежие или замороженные - 450 г
  • Вино сладкое (портвейн) - 3 ст. л.
  • Смесь пряностей (корица, душистый перец, мускатный орех, кориандр, гвоздика, тмин) - ½ ч. л.
  • Цедра 1 апельсина, тертая на мелкой терке
  • Сливки жирные (для взбивания) - 1 стакан

Приготовление

1. Разогрейте духовку до 130 градусов. Покройте противень пергаментом. Хорошо взбейте миксером яичные белки со щепоткой соли. Продолжая взбивать, понемногу (по 1 ст. л.) добавьте ½ стакана сахара. Масса должна быть плотной и гладкой.

Рецепт дня: дрожжевые булочки с шоколадом

2. Просейте сахарную пудру с 1 ч. л. корицы. Аккуратно вмешайте во взбитые белки. Выложите на противень 6 круглых безе, диаметром около 10 см. Обратной стороной ложки сделайте в середине каждого круга небольшое углубление.

Рецепт дня: рулет из лаваша с творогом и маком

Выпекайте 1 ½ часа, или до тех пор, пока безе не станут сухими и хрупкими. Выньте из духовки и остудите на решетке в течение 30 минут.

3. Выложите в кастрюльку половину свежих или размороженных ягод (вместе с соком), влейте вино, добавьте ½ стакана сахара, пряности, апельсиновую цедру и ½ ч. л. корицы.

Рецепт дня: яблочные драники

Доведите до кипения, помешивая, чтобы растворился сахар. Кипятите на слабом огне 5 минут. Вмешайте оставшиеся ягоды, снимите с огня и полностью остудите.

4. Взбейте миксером сливки, выложите их на каждую безе-основу, а сверху - ягоды.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Рецепты, Ягоды, Кулинария, Ингредиенты, Десерт, Приготовление, Вкусные блюда, Вкусные рецепты, Десерт "Павлова" с пряными ягодами, Десерт "Павлова".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чубаров назвал условие возвращения водоснабжения Крыма
02 Российский обмен ПАСЕ на моряков: Климкин дал комментарий
03 В СБУ объяснили причину визита к освобожденному накануне заложнику Великому
04 Укус змеи: что нужно сделать первым делом
05 Гриценко отрицает "родственные" связи с Дмитрием Разумковым
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Северной Македонии провели первый в истории ЛГБТ марш
В Северной Македонии провели первый в истории ЛГБТ марш
У кандидата от &quot;Слуги народа&quot; нашли двойное гражданство
У кандидата от "Слуги народа" нашли двойное гражданство
Возле Мехико вулкан выбросил в небо столб пепла
Возле Мехико вулкан выбросил в небо столб пепла
Рецепт дня: десерт &quot;Павлова&quot; с пряными ягодами
Рецепт дня: десерт "Павлова" с пряными ягодами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь