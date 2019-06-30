Рецепт дня: десерт "Павлова" с пряными ягодами

Сочетание безе, взбитых сливок и фруктов - необыкновенное удовольствие для любителей сладкого!
Ингредиенты
Приготовление
1. Разогрейте духовку до 130 градусов. Покройте противень пергаментом. Хорошо взбейте миксером яичные белки со щепоткой соли. Продолжая взбивать, понемногу (по 1 ст. л.) добавьте ½ стакана сахара. Масса должна быть плотной и гладкой.
2. Просейте сахарную пудру с 1 ч. л. корицы. Аккуратно вмешайте во взбитые белки. Выложите на противень 6 круглых безе, диаметром около 10 см. Обратной стороной ложки сделайте в середине каждого круга небольшое углубление.
Выпекайте 1 ½ часа, или до тех пор, пока безе не станут сухими и хрупкими. Выньте из духовки и остудите на решетке в течение 30 минут.
3. Выложите в кастрюльку половину свежих или размороженных ягод (вместе с соком), влейте вино, добавьте ½ стакана сахара, пряности, апельсиновую цедру и ½ ч. л. корицы.
Доведите до кипения, помешивая, чтобы растворился сахар. Кипятите на слабом огне 5 минут. Вмешайте оставшиеся ягоды, снимите с огня и полностью остудите.
4. Взбейте миксером сливки, выложите их на каждую безе-основу, а сверху - ягоды.
Приятного аппетита!