Рецепт дня: десерт "Павлова" с пряными ягодами

Свое название этот чудесный австралийский десерт получил в честь великой балерины Анны Павловой.

Сочетание безе, взбитых сливок и фруктов - необыкновенное удовольствие для любителей сладкого!

Ингредиенты

Яичные белки - 3 шт.

Сахар - 1 стакан

Сахарная пудра - ¾ стакана

Корица молотая - 1 ½ ч. л.

Ягоды (любые, по вкусу) свежие или замороженные - 450 г

Вино сладкое (портвейн) - 3 ст. л.

Смесь пряностей (корица, душистый перец, мускатный орех, кориандр, гвоздика, тмин) - ½ ч. л.

Цедра 1 апельсина, тертая на мелкой терке

Сливки жирные (для взбивания) - 1 стакан

Приготовление

1. Разогрейте духовку до 130 градусов. Покройте противень пергаментом. Хорошо взбейте миксером яичные белки со щепоткой соли. Продолжая взбивать, понемногу (по 1 ст. л.) добавьте ½ стакана сахара. Масса должна быть плотной и гладкой.

2. Просейте сахарную пудру с 1 ч. л. корицы. Аккуратно вмешайте во взбитые белки. Выложите на противень 6 круглых безе, диаметром около 10 см. Обратной стороной ложки сделайте в середине каждого круга небольшое углубление.

Выпекайте 1 ½ часа, или до тех пор, пока безе не станут сухими и хрупкими. Выньте из духовки и остудите на решетке в течение 30 минут.

3. Выложите в кастрюльку половину свежих или размороженных ягод (вместе с соком), влейте вино, добавьте ½ стакана сахара, пряности, апельсиновую цедру и ½ ч. л. корицы.

Доведите до кипения, помешивая, чтобы растворился сахар. Кипятите на слабом огне 5 минут. Вмешайте оставшиеся ягоды, снимите с огня и полностью остудите.

4. Взбейте миксером сливки, выложите их на каждую безе-основу, а сверху - ягоды.

Приятного аппетита!