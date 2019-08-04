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Рецепт дня: бефстроганов из курицы

Рецепт дня: бефстроганов из курицы
07:35 Сегодня Телеграф

Бефстроганов из курицы - очень нежный и вкусный.

И быстро готовится. Готовится так же, как и бефстроганов из говядины, но меньше по времени.

Ингредиенты:

  • Куриное филе - 600 г
  • Сметана - 2 ст. ложки
  • Томатная паста - 1 ст. ложка
  • Лук репчатый - 2 шт.
  • Мука - 0,5 стакана
  • Масло растительное - 2 ст. ложки
  • Бульон (воспользовалась разведенным в воде бульонным кубиком) - 1,5 стакана
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1. Вымытое и обсушенное куриное филе режем на куски толщиной 1 см.

2. Слегка отбиваем эти куски и нарезаем из них полоски.

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3. Готовим соус. Для этого смешиваем в сотейнике сметану, томатную пасту и бульон. Солим и перчим по вкусу, доводим до кипения. Отставляем соус в сторону.

4. Куриное мясо панируем в муке, но потом его помещаем в дуршлаг, чтобы стряхнуть лишнюю муку.

5. Лук нарезаем и слегка пассеруем на сковороде с разогретым маслом.

6. Выкладываем на лук курицу. Огонь - сильный. Мясо с луком все время мешаем, жарим 5-6 минут.

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7. Потом помещаем мясо в сотейник с соусом и на медленном огне тушим бефстроганов 20 минут.

8. К бефстроганову на гарнир обычно подается картофель, но к бефстроганову из курицы хорошо подойдет рис или макаронные изделия.

Приятного аппетита!

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Рецепты, Ингредиенты, Приготовление, Рецепт дня, Бефстроганов из курицы, Бефстроганов.
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