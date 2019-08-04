Рецепт дня: бефстроганов из курицы

Бефстроганов из курицы - очень нежный и вкусный.

И быстро готовится. Готовится так же, как и бефстроганов из говядины, но меньше по времени.

Ингредиенты:

Куриное филе - 600 г

Сметана - 2 ст. ложки

Томатная паста - 1 ст. ложка

Лук репчатый - 2 шт.

Мука - 0,5 стакана

Масло растительное - 2 ст. ложки

Бульон (воспользовалась разведенным в воде бульонным кубиком) - 1,5 стакана

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1. Вымытое и обсушенное куриное филе режем на куски толщиной 1 см.

2. Слегка отбиваем эти куски и нарезаем из них полоски.

3. Готовим соус. Для этого смешиваем в сотейнике сметану, томатную пасту и бульон. Солим и перчим по вкусу, доводим до кипения. Отставляем соус в сторону.

4. Куриное мясо панируем в муке, но потом его помещаем в дуршлаг, чтобы стряхнуть лишнюю муку.

5. Лук нарезаем и слегка пассеруем на сковороде с разогретым маслом.

6. Выкладываем на лук курицу. Огонь - сильный. Мясо с луком все время мешаем, жарим 5-6 минут.

7. Потом помещаем мясо в сотейник с соусом и на медленном огне тушим бефстроганов 20 минут.

8. К бефстроганову на гарнир обычно подается картофель, но к бефстроганову из курицы хорошо подойдет рис или макаронные изделия.

Приятного аппетита!