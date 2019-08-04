Рецепт дня: бефстроганов из курицы

И быстро готовится. Готовится так же, как и бефстроганов из говядины, но меньше по времени.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Вымытое и обсушенное куриное филе режем на куски толщиной 1 см.
2. Слегка отбиваем эти куски и нарезаем из них полоски.
3. Готовим соус. Для этого смешиваем в сотейнике сметану, томатную пасту и бульон. Солим и перчим по вкусу, доводим до кипения. Отставляем соус в сторону.
4. Куриное мясо панируем в муке, но потом его помещаем в дуршлаг, чтобы стряхнуть лишнюю муку.
5. Лук нарезаем и слегка пассеруем на сковороде с разогретым маслом.
6. Выкладываем на лук курицу. Огонь - сильный. Мясо с луком все время мешаем, жарим 5-6 минут.
7. Потом помещаем мясо в сотейник с соусом и на медленном огне тушим бефстроганов 20 минут.
8. К бефстроганову на гарнир обычно подается картофель, но к бефстроганову из курицы хорошо подойдет рис или макаронные изделия.
Приятного аппетита!