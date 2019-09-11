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Рецепт дня: творожная запеканка с овощами и сыром, на сковороде

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Рецепт дня: творожная запеканка с овощами и сыром, на сковороде
07:28 Сегодня Телеграф

Бывают случаи, когда требуется очень вкусно и сытно накормить большое количество гостей и домочадцев, а времени совсем мало. Тогда на помощь придет творожная запеканка, приготовить которую совсем несложно.

Несладкая запеканка из творога с сыром, помидорами, зеленью и корнем сельдерея, приготовленная на сковороде. Быстрое, простое и очень полезное блюдо, которое отлично подойдет к для завтрака или перекуса.

Ингредиенты

  • Творог 5% – 200 г
  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Мука кукурузная – 1 ст. ложка (без горки)
  • Корень сельдерея – 100 г
  • Сыр твердый – 50 гр
  • Помидор – 1 шт.
  • Петрушка свежая – 4-5 веточек
  • Соль – по вкусу
  • Масло растительное (для смазывания сковороды) – 0,5 ч. ложки

Приготовление

1 Корень сельдерея очищаем и натираем на крупной терке.

2 Добавляем 2 яйца.

3 Перемешиваем.

4 В отдельной миске растираем творог с мукой.

5 Соединяем творожную массу и сельдерей с яйцами. Солим.

6 Тщательно перемешиваем.

7 Зелень мелко рубим, помидор нарезаем мелкими кубиками, а сыр натираем на крупной терке.

8 Добавляем в тесто. Снова тщательно перемешиваем.

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Немного зелени оставляем для украшения запеканки.

9 Масса должна получиться достаточно густой консистенции.

10 Сковороду смазываем растительным маслом. Выкладываем тесто и хорошо разравниваем.

11 Сверху смазываем желтком оставшегося яйца - это придаст запеканке красивую корочку. Посыпаем отложенной зеленью. Накрываем сковороду крышкой и ставим на плит на средний нагрев.

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12 Когда сковорода нагреется, убавляем огонь до минимума и готовим примерно 8-10 минут. Запеканка должна зарумяниться по бокам и "схватиться" снизу. Выключаем огонь и оставляем запеканку под крышкой еще на 10 минут.

13 Несладкая творожная запеканка с овощами, приготовленная на сковороде, готова.

14 Нарезаем ее на порционные кусочки и подаем к столу.

Такая творожная запеканка с сыром и овощами одинаково хороша как в теплом, так и в холодном виде.

Приятного аппетита!

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