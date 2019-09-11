Рецепт дня: творожная запеканка с овощами и сыром, на сковороде

Несладкая запеканка из творога с сыром, помидорами, зеленью и корнем сельдерея, приготовленная на сковороде. Быстрое, простое и очень полезное блюдо, которое отлично подойдет к для завтрака или перекуса.
Ингредиенты
Приготовление
1 Корень сельдерея очищаем и натираем на крупной терке.
2 Добавляем 2 яйца.
3 Перемешиваем.
4 В отдельной миске растираем творог с мукой.
5 Соединяем творожную массу и сельдерей с яйцами. Солим.
6 Тщательно перемешиваем.
7 Зелень мелко рубим, помидор нарезаем мелкими кубиками, а сыр натираем на крупной терке.
8 Добавляем в тесто. Снова тщательно перемешиваем.
Немного зелени оставляем для украшения запеканки.
9 Масса должна получиться достаточно густой консистенции.
10 Сковороду смазываем растительным маслом. Выкладываем тесто и хорошо разравниваем.
11 Сверху смазываем желтком оставшегося яйца - это придаст запеканке красивую корочку. Посыпаем отложенной зеленью. Накрываем сковороду крышкой и ставим на плит на средний нагрев.
12 Когда сковорода нагреется, убавляем огонь до минимума и готовим примерно 8-10 минут. Запеканка должна зарумяниться по бокам и "схватиться" снизу. Выключаем огонь и оставляем запеканку под крышкой еще на 10 минут.
13 Несладкая творожная запеканка с овощами, приготовленная на сковороде, готова.
14 Нарезаем ее на порционные кусочки и подаем к столу.
Такая творожная запеканка с сыром и овощами одинаково хороша как в теплом, так и в холодном виде.
Приятного аппетита!