Рецепт дня: торт-безе с мандаринами

Если вы еще не определились с праздничным тортом на зимние праздники, то этот рецепт будет как раз кстати!

Рецпт домашнего торта из безе с мандаринами, кремом из сливок и сладким соусом. Также известен как Торт Павлова.

Ингредиенты:

мандарины - 7-8 штук

Основа:

белки - 140 грамм

сахар - 140 грамм

сахарная пудра - 140 грамм

Сироп:

вода - 50 мл

сахар - 250 грамм

вино - 100 мл (или сок - гранатовый, апельсиновый)

черный перец грубого помола - 0,5 ч. ложки

имбирь свежий - 0,5 ч. ложки

гвоздика - 2 штуки

бадьян - 2 штуки

корица - 1 штука

гвоздика - 2 штуки

Крем:

сливки (30% и выше) - 300 мл

Приготовление:

1. Для начала на бумаге для выпечки нарисуем круг, используя небольшую тарелку диаметром 10-12 см. Пергамент перевернем на другую сторону и расстелим на противень.

2. Включаем духовку на разогрев до 110°С. Основу торта мы сделаем из безе. Отправляем белки в металлическую или стеклянную миску. Дополнительно в миску можно капнуть пару капель лимонного сока и смазать ее.

3. Начинаем взбивать белки на маленькой скорости миксером, постепенно увеличивая скорость. Когда образовалась густая пена, начинаем понемногу добавлять сахар. И взбиваем на максимальной скорости до стойких пиков.

4. Теперь продолжая взбивать подсыпаем сахарную пудру. Когда вмешали всю пудру, взбиваем еще секунд 30.

5. Выкладываем тесто в кулинарный мешок или в обычный плотный пакет со срезанным уголком. И по ободку трафарета отсаживаем большие башенки. Они должны соприкасаться друг с другом. Теперь еще по одной снаружи круга. И заполняем внутри, при этом середина должна остаться пустой.

6. Отправляем основу в духовку на 2 часа. Затем по прошествии времени отключаем духовку, но основу не вытаскиваем. Можно сделать с вечера и оставить на ночь. С закрытой дверцей духовки.

7. Приступим к сиропу. В кастрюле смешиваем воду, сахар и вино (гранатовый или апельсиновый сок). А так же специи: черный перец ( не молотый, берем щепотку горошин перца, заворачиваем в бумагу и постучим скалкой), тертый корень имбиря, гвоздику, бадьян и в довершении палочку корицы.

8. Ставим все это на средний огонь, доводим до кипения и пусть прокипит минут 5.

9. Тем временем очищаем мандарины. Разделяемых на дольки и кидаем в кипящий сироп на 1-2 минуты. Вытаскиваем их на тарелку. А сироп варим минут 5. Переливаем его в соусник и оставляем остывать.

10. Далее крем. Берем охлажденные сливки не меньше 30% жирности. Взбиваем их до образования густого крема.

11. Теперь собираем торт. Первый слой - безе, далее сливки, а затем выкладываем мандариновые дольки. Чем больше, тем лучше. Можно сверху присыпать любыми орехами и поливаем нашим сиропом.

12. До подачи торт отправляем в холодильник. Подаем вместе с сиропом.

Приятного аппетита!