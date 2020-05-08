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Рецепт дня: Яичный рулет со шпинатом и сыром (в духовке)
Рецепт дня: Яичный рулет со шпинатом и сыром (в духовке)

Рецепт дня: Яичный рулет со шпинатом и сыром (в духовке)

Рецепт дня: Яичный рулет со шпинатом и сыром (в духовке)
05:13 Сегодня Телеграф

По вкусу яичный рулет не уступает своей эффектной подаче, к тому же готовится он элементарно!

Вкуснейший омлет-рулет с сырной начинкой на столе смотрится аппетитно благодаря яркому цвету, который обеспечивает шпинат.

Ингредиенты:

  • Шпинат замороженный (или свежий) - 100 г

  • Сыр твёрдый - 100 г

  • Яйца - 3 шт.

  • Молоко - 80 мл

  • Мука пшеничная - 1 ст. ложка

  • Масло растительное - 1 ст. ложка

  • Соль - по вкусу

  • Перец чёрный молотый - по вкусу

Приготовление

1. Приготовить шпинатный омлет в духовке очень просто. Подготовьте продукты по списку.

Замороженный шпинат лучше заранее достать из холодильника. Также вместо замороженного можно использовать и свежий шпинат - будет ещё вкуснее.

Включите духовку разогреваться до 180 градусов.

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2. В глубокую миску разбейте яйца. Всыпьте муку, соль и чёрный молотый перец. Хорошенько взбейте венчиком до однородности, чтобы не осталось комочков муки. В яичную смесь влейте молоко. Перемешайте.

3. Теперь влейте растительное масло и добавьте шпинат. Можно использовать замороженный шпинат, предварительно разморозив его. А можно взять свежий шпинат, промыв его, обсушив и мелко порубив ножом. Перемешайте омлетную смесь.

4. Перелейте подготовленную омлетную смесь в форму. Лучше использовать силиконовую форму, которую ничем не нужно смазывать. Любую другую форму лучше смазать растительным или сливочным маслом, либо выстелить пергаментом для выпечки.

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5. Отправьте омлет в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 12-15 минут, до схватывания яичной смеси.

6. Сыр натрите на крупной тёрке.

7. Достаньте омлет из духовки и посыпьте по всей поверхности натёртым сыром.

8. Отправьте омлет обратно в духовку ещё примерно на 3 минуты, чтобы сыр расплавился.

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9. Готовый омлет слегка остудите, извлеките из формы и сверните в плотный рулет сырной начинкой внутрь.

10. Дайте рулету немного остыть и скрепиться, а затем разрежьте его на небольшие рулетики и выложите на тарелку.

Подавайте аппетитный омлет со шпинатом и сыром к столу.

Приятного аппетита!

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