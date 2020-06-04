Рецепт дня: Картофельная запеканка со щавелем

Необычная летняя запеканка из картофеля и щавеля.

На гарнир просто сделать запеканку из картофеля и щавеля.

Ингредиенты:

Картофель - 800 г

Щавель - 200 г

Сыр твердый - 50 г

Яйца - 4 шт.

Молоко - 1 стакан

Мука - 2 ст. ложки

Масло растительное - 2 ст. ложки

Соль - 1,5 ч. ложки

Сухари панировочные - сколько уйдет (для посыпания формы)

Приготовление

1. Подготовить продукты.

2. Картофель тщательно вымыть, залить водой, довести до кипения, добавить 1 ч. ложку соли. Убавить огонь до слабого, накрыть крышкой и варить картошку примерно 30 минут, до мягкости. Остудить.

3. Щавель промыть и обсушить.

Сваренный картофель очистить, протереть через сито или натереть на терке.

4. Отделить желтки от белков.

В картофельную массу влить одну столовую ложку растительного масла, перемешать. Добавить молоко, желтки. Посолить (0,5 ч. ложки), перемешать. Добавить, постепенно размешивая, муку.

5. Яичные белки взбить.

Добавить в картофельную массу взбитые белки. Перемешать.

6. Форму смазать маслом и посыпать сухарями. Включить духовку.

7. Сыр натереть.

8. В форму для запекания, смазанную маслом и посыпанную панировочными сухарями, выложить треть картофельной массы. Выложить половину листьев щавеля. Закрыть щавель половиной оставшегося картофеля. Затем выложить еще слой щавеля и слой картофеля.

9. Посыпать тертым сыром, сбрызнуть маслом.

Готовить картофельную запеканку со щавелем в духовке 50 минут при температуре 180 градусов.

Картофельная запеканка со щавелем готова!

Приятного аппетита!