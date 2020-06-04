Рецепт дня: Картофельная запеканка со щавелем

На гарнир просто сделать запеканку из картофеля и щавеля.
Ингредиенты:
Картофель - 800 г
Щавель - 200 г
Сыр твердый - 50 г
Яйца - 4 шт.
Молоко - 1 стакан
Мука - 2 ст. ложки
Масло растительное - 2 ст. ложки
Соль - 1,5 ч. ложки
Сухари панировочные - сколько уйдет (для посыпания формы)
Приготовление
1. Подготовить продукты.
2. Картофель тщательно вымыть, залить водой, довести до кипения, добавить 1 ч. ложку соли. Убавить огонь до слабого, накрыть крышкой и варить картошку примерно 30 минут, до мягкости. Остудить.
3. Щавель промыть и обсушить.
Сваренный картофель очистить, протереть через сито или натереть на терке.
4. Отделить желтки от белков.
В картофельную массу влить одну столовую ложку растительного масла, перемешать. Добавить молоко, желтки. Посолить (0,5 ч. ложки), перемешать. Добавить, постепенно размешивая, муку.
5. Яичные белки взбить.
Добавить в картофельную массу взбитые белки. Перемешать.
6. Форму смазать маслом и посыпать сухарями. Включить духовку.
7. Сыр натереть.
8. В форму для запекания, смазанную маслом и посыпанную панировочными сухарями, выложить треть картофельной массы. Выложить половину листьев щавеля. Закрыть щавель половиной оставшегося картофеля. Затем выложить еще слой щавеля и слой картофеля.
9. Посыпать тертым сыром, сбрызнуть маслом.
Готовить картофельную запеканку со щавелем в духовке 50 минут при температуре 180 градусов.
Картофельная запеканка со щавелем готова!
Приятного аппетита!