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Рецепт дня: Картофельная запеканка со щавелем

Рецепт дня: Картофельная запеканка со щавелем
04:02 Сегодня Телеграф

Необычная летняя запеканка из картофеля и щавеля.

На гарнир просто сделать запеканку из картофеля и щавеля.

Ингредиенты:

  • Картофель - 800 г

  • Щавель - 200 г

  • Сыр твердый - 50 г

  • Яйца - 4 шт.

  • Молоко - 1 стакан

  • Мука - 2 ст. ложки

  • Масло растительное - 2 ст. ложки

  • Соль - 1,5 ч. ложки

  • Сухари панировочные - сколько уйдет (для посыпания формы)

Приготовление

1. Подготовить продукты.

2. Картофель тщательно вымыть, залить водой, довести до кипения, добавить 1 ч. ложку соли. Убавить огонь до слабого, накрыть крышкой и варить картошку примерно 30 минут, до мягкости. Остудить.

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3. Щавель промыть и обсушить.

Сваренный картофель очистить, протереть через сито или натереть на терке.

4. Отделить желтки от белков.

В картофельную массу влить одну столовую ложку растительного масла, перемешать. Добавить молоко, желтки. Посолить (0,5 ч. ложки), перемешать. Добавить, постепенно размешивая, муку.

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5. Яичные белки взбить.

Добавить в картофельную массу взбитые белки. Перемешать.

6. Форму смазать маслом и посыпать сухарями. Включить духовку.

7. Сыр натереть.

8. В форму для запекания, смазанную маслом и посыпанную панировочными сухарями, выложить треть картофельной массы. Выложить половину листьев щавеля. Закрыть щавель половиной оставшегося картофеля. Затем выложить еще слой щавеля и слой картофеля.

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9. Посыпать тертым сыром, сбрызнуть маслом.

Готовить картофельную запеканку со щавелем в духовке 50 минут при температуре 180 градусов.

Картофельная запеканка со щавелем готова!

Приятного аппетита!

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