Рецепт дня: Сочный пирог с клубникой

Клубничный пирог получается влажным, сочным, очень вкусным, а его аромат просто не передать словами!
Ингредиенты:
Клубника - 400-500 г
Сметана - 250 г
Яйца - 3 шт.
Масло растительное без запаха - 50 мл
Сахар - 120 г
Сахар ванильный - 20 г
Мука - 250 г
Разрыхлитель - 2 ч. ложки
Соль - 1 щепотка
Сахарная пудра (для украшения, по желанию) - 1 ч. ложка
Для соуса:
Клубника - 400-500 г
Сахар или мёд - 1 ч. ложка (по вкусу)
Приготовление
1. Яйца взбить миксером. Добавить щепотку соли. Продолжая взбивать, постепенно ввести сахар.
Добавить ванильный сахар и продолжить взбивать яйца с сахаром до белой пышной массы, примерно 5 минут.
2. Добавить сметану и растительное масло. Взбить на средней скорости миксера до однородности.
3. Муку просеять и смешать с разрыхлителем.
4. Просеянную муку с разрыхлителем постепенно ввести в яично-сметанную массу, перемешивая тесто на малых оборотах миксера.
5. Половину клубники нарезать мелко - кубиками или четвертинками. Оставшуюся половину клубники разрезать пополам.
Включить и разогреть духовку.
6. Дно разъёмной формы для выпечки (диаметр формы 22 см) выстелить пергаментом.
Вылить половину теста в форму. Высыпать мелко нарезанную клубнику, равномерно распределяя по всей поверхности. Сверху вылить оставшееся тесто, разровнять.
Выложить половинки клубники, немного утапливая их в тесто.
7. Выпекать пирог с клубникой в разогретой духовке 50 минут при температуре 180-190 градусов.
Перед тем как доставать готовый клубничный пирог из формы, дать ему остыть 15-20 минут. При остывании пирог немного осядет.
Пройтись по краям формы ножом и снять разъёмное кольцо.
8. Для приготовления клубничного соуса в чашу блендера отправить клубнику и сахар или мёд по вкусу (количество зависит от сладости клубники). Взбить до однородности.
Остывший пирог с клубникой при желании посыпать сахарной пудрой.
9. Клубничный пирог получился сочным, не слишком сладким. Тесто плотноватое, не рассыпчатое, мягкое и влажное. При подаче полить пирог с клубникой приготовленным клубничным соусом.
Приятного аппетита!