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Рецепт дня: Сочный пирог с клубникой
Рецепт дня: Сочный пирог с клубникой

Рецепт дня: Сочный пирог с клубникой

Рецепт дня: Сочный пирог с клубникой
Обновлено 05:25 Сегодня Телеграф
Простейший и быстрый пирог на сметане, со свежей клубникой.

Клубничный пирог получается влажным, сочным, очень вкусным, а его аромат просто не передать словами!

Ингредиенты:

  • Клубника - 400-500 г

  • Сметана - 250 г

  • Яйца - 3 шт.

  • Масло растительное без запаха - 50 мл

  • Сахар - 120 г

  • Сахар ванильный - 20 г

  • Мука - 250 г

  • Разрыхлитель - 2 ч. ложки

  • Соль - 1 щепотка

  • Сахарная пудра (для украшения, по желанию) - 1 ч. ложка

Для соуса:

  • Клубника - 400-500 г

  • Сахар или мёд - 1 ч. ложка (по вкусу)

Приготовление

1. Яйца взбить миксером. Добавить щепотку соли. Продолжая взбивать, постепенно ввести сахар.

Добавить ванильный сахар и продолжить взбивать яйца с сахаром до белой пышной массы, примерно 5 минут.

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2. Добавить сметану и растительное масло. Взбить на средней скорости миксера до однородности.

3. Муку просеять и смешать с разрыхлителем.

4. Просеянную муку с разрыхлителем постепенно ввести в яично-сметанную массу, перемешивая тесто на малых оборотах миксера.

5. Половину клубники нарезать мелко - кубиками или четвертинками. Оставшуюся половину клубники разрезать пополам.

Включить и разогреть духовку.

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6. Дно разъёмной формы для выпечки (диаметр формы 22 см) выстелить пергаментом.

Вылить половину теста в форму. Высыпать мелко нарезанную клубнику, равномерно распределяя по всей поверхности. Сверху вылить оставшееся тесто, разровнять.

Выложить половинки клубники, немного утапливая их в тесто.

7. Выпекать пирог с клубникой в разогретой духовке 50 минут при температуре 180-190 градусов.

Перед тем как доставать готовый клубничный пирог из формы, дать ему остыть 15-20 минут. При остывании пирог немного осядет.

Пройтись по краям формы ножом и снять разъёмное кольцо.

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8. Для приготовления клубничного соуса в чашу блендера отправить клубнику и сахар или мёд по вкусу (количество зависит от сладости клубники). Взбить до однородности.

Остывший пирог с клубникой при желании посыпать сахарной пудрой.

9. Клубничный пирог получился сочным, не слишком сладким. Тесто плотноватое, не рассыпчатое, мягкое и влажное. При подаче полить пирог с клубникой приготовленным клубничным соусом.

Приятного аппетита!

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Все по теме:

Клубника, Рецепты, Пирог, Рецепт дня.

Автор:

Телеграф
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