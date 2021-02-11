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Эктор Хименес-Браво поделился рецептом вкусной и очень легкой пасты (видео)

Эктор Хименес-Браво поделился рецептом вкусной и очень легкой пасты (видео)
Обновлено 14:00 Сегодня Телеграф Фото: instagram Эктора Хименес-Браво

Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отправился в зимний отпуск к себе на родину, в Колумбию, чтобы повидаться с родными людьми - мамой и сестрой.

Несмотря на то, что все это время шеф-повар был занят работой практически каждую минуту, а теперь 49-летний кулинар может позволить себе расслабиться и получить удовольствие в окружении семьи - он не перестает радовать своих поклонников. Так, Эктор Хименес-Браво 11 февраля поделился легким рецептом аппетитной пасты челлентани.

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"Рецепт, который разлетелся по всему миру за несколько дней. Я считаю, что очень важно оставаться на вкладке "в тренде", а потому предлагаю и вам приготовить вместе со мной вкусную и очень легкую пасту", - написал известный кулинар.

Ингредиенты:

  • 600 гр. томатов черри;
  • 100 мл оливкового масла;
  • соль и перец по вкусу;
  • 300 гр. феты;
  • 250 гр. пасты челлентани;
  • базилик;
  • 2 зубчика чеснока.

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Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите на форму сыр, томаты, добавьте соль, перец и масло. Отправьте в духовку на 40 минут. Отварите пасту. Перемешайте все и добавьте базилик и чеснок.

Такой идеальный ужин подойдет для двоих или для всей семьи, заверяет Эктор.

Ранее рецептом полезной и вкусной лапши поделилась украинский диетолог Светлана Фус.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Рецепты, Эктор Хименес Браво.
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