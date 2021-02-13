Легкий рецепт слабосоленой рыбы с апельсином от Лизы Глинской (видео)

Профессиональный кулинар-кондитер Лиза Глинская, которая недавно поделилась с подписчиками ягодной шарлоткой, не прочь разнообразить свои кондитерские рецепты.
В этот раз на своем YouTube-канале судья проекта "Мастер Шеф" опубликовала видео, в котором она рассказала и показала, как засолить красную рыбу с апельсином.
"Слабосоленая рыбка с апельсином подойдет и к праздничному столу, и для бутербродов на завтрак, или же в салат", - написала Глинская под роликом.
Ингредиенты:
Подготовьте рыбу.
1. Срежьте кожу и удалите кости.
2. Обработайте филе водкой.
Засолите рыбу.
1. Натрите цедру апельсина, добавьте сахар и соль, перемешайте.
2. Натрите смесью рыбу.
3. Нарежьте апельсин тонкими полукольцами, выложите их на пищевую пленку.
4. Сверху выложите листики укропа и рыбу.
5. Закройте рыбу сверху укропом и полукольцами апельсина.
6. Заверните рыбу в пищевую пленку, уберите в холодильник на 12 часов.
Слабосоленая рыба готова!
Напомним, что в воскресенье, 14 февраля, отмечается Валентинов день. По этому случаю "Телеграф" поделился вкусными рецептами завтрака для любимой, который не оставит равнодушным никого!