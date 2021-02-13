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Легкий рецепт слабосоленой рыбы с апельсином от Лизы Глинской (видео)

Легкий рецепт слабосоленой рыбы с апельсином от Лизы Глинской (видео)
Обновлено 14:09 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Профессиональный кулинар-кондитер Лиза Глинскаякоторая недавно поделилась с подписчиками ягодной шарлоткой, не прочь разнообразить свои кондитерские рецепты.

В этот раз на своем YouTube-канале судья проекта "Мастер Шеф" опубликовала видео, в котором она рассказала и показала, как засолить красную рыбу с апельсином.

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"Слабосоленая рыбка с апельсином подойдет и к праздничному столу, и для бутербродов на завтрак, или же в салат", - написала Глинская под роликом.

Ингредиенты:

  • 500 г красной рыбы
  • 1 ч. л. морской соли (с горкой)
  • 1/2 ч. л. сахара
  • апельсин
  • укроп
  • белый или розовый перец (по желанию)
  • 20 мл воды (1 ст. л., или коньяка)

Подготовьте рыбу.

1. Срежьте кожу и удалите кости.

2. Обработайте филе водкой.

Засолите рыбу.

1. Натрите цедру апельсина, добавьте сахар и соль, перемешайте.

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2. Натрите смесью рыбу.

3. Нарежьте апельсин тонкими полукольцами, выложите их на пищевую пленку.

4. Сверху выложите листики укропа и рыбу.

5. Закройте рыбу сверху укропом и полукольцами апельсина.

6. Заверните рыбу в пищевую пленку, уберите в холодильник на 12 часов.

Слабосоленая рыба готова!

Напомним, что в воскресенье, 14 февраля, отмечается Валентинов день. По этому случаю "Телеграф" поделился вкусными рецептами завтрака для любимой, который не оставит равнодушным никого!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Рецепты, Лиза Глинская.
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