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Эктор Хименес-Браво рекомендует: крутой рецепт запеканки (видео)

Эктор Хименес-Браво рекомендует: крутой рецепт запеканки (видео)
Обновлено 11:13 Сегодня Телеграф Фото: instagram Эктора Хименес-Браво

Известный шеф-повар и судья кулинарной телепередачи "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом вкусной и простой в приготовлении запеканки с изюмом.

О том, как приготовить десерт, кулинар рассказал на своей страничке в Инстаграме.

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"Невероятно вкусный и легкий рецепт. Храните, чтобы побаловать себя и своих близких!", - написал Эктор в своем новом посту.

Ингредиенты:

  • 500 гр сыра;
  • 3 яйца;
  • 100 гр сметаны;
  • 120 гр меда;
  • 40 гр изюма;
  • 50 гр кукурузного крахмала;
  • ванильный сахар по вкусу;
  • щепотка соли;
  • сливочное масло для смазывания формы.

Способ приготовления:

Смешать творог, яйца, сметану, мед, крахмал, соль и ванильный сахар в одной миске. Хорошо перемешать и взбить блендером. Засыпать изюм и размешать. Форму для выпекания смазать сливочным маслом. Залить смесь в форму, украсить ягодами. Выпекать в духовке 35 минут при температуре 180.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Десерты, Рецепты, Эктор Хименес Браво.
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