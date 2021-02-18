Эктор Хименес-Браво рекомендует: крутой рецепт запеканки (видео)

Известный шеф-повар и судья кулинарной телепередачи "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом вкусной и простой в приготовлении запеканки с изюмом.
О том, как приготовить десерт, кулинар рассказал на своей страничке в Инстаграме.
"Невероятно вкусный и легкий рецепт. Храните, чтобы побаловать себя и своих близких!", - написал Эктор в своем новом посту.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Смешать творог, яйца, сметану, мед, крахмал, соль и ванильный сахар в одной миске. Хорошо перемешать и взбить блендером. Засыпать изюм и размешать. Форму для выпекания смазать сливочным маслом. Залить смесь в форму, украсить ягодами. Выпекать в духовке 35 минут при температуре 180.
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