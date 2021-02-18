Эктор Хименес-Браво рекомендует: крутой рецепт запеканки (видео)

Известный шеф-повар и судья кулинарной телепередачи "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом вкусной и простой в приготовлении запеканки с изюмом.

О том, как приготовить десерт, кулинар рассказал на своей страничке в Инстаграме.

"Невероятно вкусный и легкий рецепт. Храните, чтобы побаловать себя и своих близких!", - написал Эктор в своем новом посту.

Ингредиенты:

500 гр сыра;

3 яйца;

100 гр сметаны;

120 гр меда;

40 гр изюма;

50 гр кукурузного крахмала;

ванильный сахар по вкусу;

щепотка соли;

сливочное масло для смазывания формы.

Способ приготовления:

Смешать творог, яйца, сметану, мед, крахмал, соль и ванильный сахар в одной миске. Хорошо перемешать и взбить блендером. Засыпать изюм и размешать. Форму для выпекания смазать сливочным маслом. Залить смесь в форму, украсить ягодами. Выпекать в духовке 35 минут при температуре 180.

View this post on Instagram A post shared by Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

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