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Универсальный материал: победитель шоу “Мастер Шеф” Евгений Клопотенко рассказал, что можно приготовить из картофеля

Универсальный материал: победитель шоу “Мастер Шеф” Евгений Клопотенко рассказал, что можно приготовить из картофеля
Обновлено 10:11 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Популярный украинский кулинар, победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко продолжает баловать своих подписчиков вкусными блюдами, а точнее их рецептами.

Картофель по праву универсальны продукт. Из него можно приготовить большое количество разных блюд, только было бы желание. Поэтому, на своей странице в Фейсбуке Евгений составил подборку вкусных и интересных блюд из картофеля.

"Если у вас на балконе, в гараже или в любом другом месте стоит сетка с картофелем, тяните ее домой. Этот ингредиент будет вашим универсальным материалом, из которого вы сможете приготовить настоящие произведения искусства" - пишет Клопотенко.

Толчанка

Ингредиенты на 2 порции:

  • 3-4 картофеля
  • ½ стакана фасоли
  • 1 лавровый лист
  • 2 горошины душистого перца
  • 3 ст. л. мака
  • 50 г сливочного масла
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

Почистите и нарежьте 3-4 картофелины. Закиньте их в сотейник с подсоленной водой и сварите их. Не забудьте добавить туда 1 лавровый лист и 2 горошины душистого перца для аромата. В другой кастрюле сварите фасоль. По готовности слейте отвар. Конечно, можете взять и консервированную красную фасоль.

Отвар из картофеля слейте в чашку, он еще понадобится, а из сотейника выложите лавровый лист и перец. Закиньте всю фасоль к картофелю, туда же положите 50 г сливочного масла и всыпьте 3 ст. л. мака.

Хорошо перетрите картофель, чтобы все ингредиенты размялись. Регулируйте плотность толчанки отваром картофеля, что вы отставили в чашке.

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Крем-суп из картофеля

Ингредиенты на 2 порции:

  • 4-5 картофелин
  • 100 мл сливок 15-20%
  • 2 зубчика чеснока
  • 1-2 ч. л. куркумы
  • 1 лавровый лист
  • 1 яблоко
  • 1 ст. л. маринованного имбиря
  • 2-3 горошины душистого перца
  • соль по вкусу

Приготовление:

Сначала почистите картофель, а затем нарежьте его на кусочки. Размер выбирайте сами, но помните: маленькие кусочки быстрее сварятся. Переложите картофель в сотейник и залейте его водой. Туда же добавьте душистый перец, лавровый лист и 2 зубчика чеснока. Поставьте сотейник на огонь, и варите картофель до готовности. Соль добавьте по вкусу. Картофельный отвар слейте в отдельную емкость, потому что он нам еще пригодится.

Уберите из сотейника лавровый лист и душистый перец. Закиньте готовый картофель в блендер, налейте немного отвара и 100 мл сливок.

Также в блендер засыпьте 1-2 ч. л. куркумы, чтобы она дала яркий желтый цвет и легкий пряный привкус. Перетрите все в блендере до однородной массы. Плотность вашего крем-супа регулируйте отваром.

Не забывайте все время пробовать блюдо, потому что, возможно, понадобится добавить немного соли.

Порежьте яблоки вместе с имбирем мелкими кусочками. По желанию яблоки тоже можно замариновать в уксусе с сахаром, но это если есть достаточно времени.

Налейте в тарелку суп, а сверху украсьте имбирем с яблоками. Добавьте черного перца по вкусу.

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Вегетарианский пастуший пирог

Ингредиенты на 4-6 порций:

  • 1 стакан чечевицы
  • 2 томата
  • 1 лук репчатый
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • 1/2 ч. л. тмина
  • 1 морковь
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 мл бульона овощного или воды
  • 500 г картофеля
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 200 г шампиньонов
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

Помойте грибы и очистите их от кожуры, а затем нарежьте тоненькими кусочками. Очистите и измельчите кубиками лук. Морковь также нужно очистить и натереть на крупной терке. Томаты порежьте в два захода. Сначала нарежьте на дольки, а их порежьте средним кубиком. Чеснок раздавите, почистите от кожуры и мелко нарежьте.

Налейте на сковороду 1 ст. л. оливкового масла и поставьте греться. На ней нужно обжарить лук, чтобы он стал прозрачным. К луку добавьте морковь и жарьте еще несколько минут. Следующим этапом добавьте шампиньоны и тоже несколько минут жарьте.

В кастрюле сварите 1 стакан чечевицы до готовности. Проверьте инструкцию на упаковке.

Теперь в сковороду забросьте кусочки томатов, налейте 100 мл овощного бульона или воды, добавьте 1 ст. л. томатной пасты и тушите все 5-7 минут. К овощам закиньте чеснок.

Когда чечевица приготовится, переложите ее к овощам. Добавьте соль, перец по вкусу, ½ ч. л. тмина. Перемешайте ингредиенты и тушите еще 1 минуту.

Очистите 500 г картофеля и отварите его в соленой воде. Когда картофель будет готов, растолките его, а в пюре добавьте 1 ст. л. оливкового масла.

Овощи с чечевицей выложите в форму для запекания, а сверху накройте картофельным пюре. Выпекайте в духовке 20 минут при температуре 180 градусов. В пюре должна появиться золотистая корочка.

Картофель конфи в духовке

Ингредиенты на 2 порции:

  • 4-5 картофелин
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 75 г сливочного масла
  • 3-5 веточек тимьяна
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

Очистите от кожуры картофель и порежьте ее на очень тоненькие слайсы. Если у вас есть специальная терка, то используйте ее, если нет, то нож тоже подойдет.

Смажьте сливочным маслом форму для запекания. Выложите картофель в форму.

Чеснок порежьте тоже на тоненькие слайсы и присыпьте им картофель.

Теперь вам нужно выложить 75 г сливочного масла, но так, чтобы оно было равномерно распределено по картофелю. Посыпьте картофель свежими веточками тимьяна, сухой тоже подойдет.

Соль и перец добавляйте по вкусу. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте в ней картофель в течение 30-40 минут. Время зависит от сорта картофеля и толщины вашей формы.

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Картофель по-деревенски

Ингредиенты на 2-4 порции:

  • 500 г картофеля
  • 4-5 зубчиков чеснока
  • 2-3 ст. л. подсолнечного масла
  • 2-3 веточки тимьяна
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

Хорошо помойте картофель, но кожуру нельзя чистить. Резать тоже не нужно, сварите его целым. Он должен быть наполовину готов - это 15-20 минут. Выложите картофель на бумажные полотенца, чтобы он высох.

Налейте в форму для запекания 2-3 ст. л. подсолнечного масла. Каждую картофелину разрежьте на 4 кусочка и выложите их в форму. Сделайте только один слой картофеля, чтобы он равномерно запекся.

Приплюсните чеснок с помощью ножа и закиньте в форму с картофелем. Также добавьте соль и перец по вкусу.

Сверху на картофель выложите несколько веточек тимьяна. Веточки можно заменить на сухой тимьян. Разогрейте духовку до 210 градусов и запекайте в ней картофель в течение 10-15 минут.

Напомним, что "Телеграф" взял интервью у победителя "Мастер Шефа" Евгения Клопотенко. В ходе разговора кулинар рассказал, почему украинцы начали есть меньше сала, как попал на проект "Мастер Шеф", почему решил заниматься реформой школьного питания.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепт, Картофель, Евгений Клопотенко.
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