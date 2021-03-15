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Вы обязательно останетесь под впечатлением: Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить голубцы с савойской капусты (видео)

Вы обязательно останетесь под впечатлением: Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить голубцы с савойской капусты (видео)
Обновлено 09:32 Сегодня Телеграф

Популярный украинский кулинар, победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко продолжает баловать своих подписчиков рецептами вкусных блюд. Повар предложил посвятить третью неделю весны “новым старым” вкусам. То есть приготовить понятные для всех блюда, но сделать крутой твист.

Первым таким блюдом стали голубцы с савойской капусты.

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Ингредиенты:

  • 1-2 кочаны савойской капусты (в зависимости от размера)
  • ½ стакана риса
  • 500 г фарша ассорти или любого другого на свой вкус
  • 1 ч. л. сахара
  • 1 лук
  • 1 морковь
  • 2-3 ст. л. подсолнечного масла
  • 300 г сметаны
  • 200-250 г томатов Пилате
  • 5-7 веточек зелени тархуна
  • по вкусу соль и перец

Приготовление:

Подготовьте все ингредиенты для приготовления голубцов из савойской капусты. Поставьте кипятиться кастрюлю с водой, добавьте немного соли и сахара, так листья останутся хрустящими. Разберите савойскую капусту на листья, предварительно вырезав кочерыжку.

Аккуратно срежьте с каждого листочка грубые волокна, чтобы вкус голубцов был нежным. Бланшируйте листочки капусты в кипящей воде по 30-60 секунд каждый.

Нарежьте мелкими кубиками луковицу. Поставьте вариться ½ стакана риса. На 1 часть риса влейте 2 части воды, варите 5 минут после закипания. Затем выключите и держите под крышкой еще 15 минут.

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Морковь нарежьте такими же мелкими кубиками, как и лук. По желанию можете натереть ее на крупной терке. Поджарьте овощи на сковороде с 2-3 ст. л. подсолнечного масла до мягкости.

Оборвите листочки с 5-7 веточек свежего тархуна. Стебли отложите, они понадобятся позже. Мелко порубите листочки тархуна. Вы можете использовать любую другую зелень по вкусу.

Для начинки в 500 г фарша добавьте зажарку из лука с морковью, отварной и остывший рис, тархун, соль и перец. Все хорошо перемешайте и отбейте фарш, чтобы все в нем равномерно распределилось.

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Выложите небольшое количество начинки в лист савойской капусты и заверните конвертиком. Выложите сформированные голубцы в форму для запекания достаточно плотно друг к другу и в один слой.

Приготовьте заливку. Для этого соедините 300 г сметаны с 200-250 г томатов Пилате и перемешайте. Добавьте соль, перец и плотные стебли от тархуна, которые остались.

Залейте полученной смесью голубцы в форме и накройте фольгой. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 45 минут.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко составил подборку вкусных и интересных блюд из картофеля. Повар считает, что картофель - универсальный ингредиент, из которого вы сможете приготовить настоящие произведения искусства.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Повар, Мастер-шеф, Голубцы, Евгений Клопотенко.
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