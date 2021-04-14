Скачать
Среда, 14.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
В Никополе убили известного волонтера: близкие рассказали, каким она была человеком
В Никополе убили известного волонтера: близкие рассказали, каким она была человеком
Число жертв коронавируса в Украине неуклонно растет: статистика 14 апреля
Число жертв коронавируса в Украине неуклонно растет: статистика 14 апреля
В Жмеринке живодер расправился с собаками из приюта: детали происшествия
В Жмеринке живодер расправился с собаками из приюта: детали происшествия
Военный атташе РФ устроил вечеринку в Латвии и показывал неприличные жесты соседям: в сети обсуждают скандал
Военный атташе РФ устроил вечеринку в Латвии и показывал неприличные жесты соседям: в сети обсуждают скандал

"У меня от него пульс скачет": Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить тертый пирог (видео)

"У меня от него пульс скачет": Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить тертый пирог (видео)
Обновлено 08:33 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Победитель популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф", повар и ресторатор Евгений Клопотенко любит баловать своих подписчиков вкусностями, а точнее их рецептами. Помимо популяризации украинской кухни, кулинар знакомит своих читателей с кухнями мира, а также напоминает о рецептах из детства. 

Одним из таких блюд стал тертый пирог со сливочным вареньем. 

"Я уверен, что для многих из вас тертый пирог - это вкус детства. И я совсем не удивлен, что это так. У меня от него пульс скачет, как на батуте. И это не тахикардия, а любовь" - описывает рецепт Евгений.

Ингредиенты:

  • 400 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 200 г сливочного масла
  • 2 ст. л. сметаны
  • 1 яйцо
  • 100 г сахара
  • 1 щепотка соли

Для начинки:

  • 600 г слив
  • 300 г сахара
  • цедра 1 сицилийского апельсина
  • цедра 1 лимона

Приготовления: 

Для начинки нарежьте 600 г слив средними кубиками, предварительно удалив косточки. Переложите сливы в сотейник и засыпьте 300 г сахара. Натрите на мелкой терке цедру 1 сицилийского апельсина и 1 лимона. Выжмите немного сока апельсина. Варите 10 минут на большом огне, затем еще 10 на небольшом огне. Дайте варенью остыть.

Для теста смешайте в миске 400 г муки, 1 ч. Л. разрыхлителя, 100 г сахара и 1 щепотку соли. Добавьте в миску 200 г мягкого сливочного масла. Вбейте в миску 1 яйцо и добавьте 2 ст. л. сметаны.

Замешайте руками однородное тесто. Накройте миску пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут, чтобы оно немного затвердело.

Если тесто получилось слишком мягким, добавьте еще немного муки. Разделите охлажденное тесто на 2 части: 1/3 и 2/3. Меньшую часть верните пока в холодильник. Большую часть раскатайте в пласт на письме пергамента и сформируйте руками невысокие бортики, чтобы начинка не вытекала за пределы основы пирога.

Выложите на основу варенье из слив и равномерно распределите ложкой.

Сверху натереть меньшую часть теста на крупной терке. Если тесто будет слишком мягким, положите его ненадолго в морозилку.

Выпекайте тертый пирог при 180 градусах 40 минут в режиме конвекции.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить постный вариант любимого всеми десерта - шарлотки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 288

Все по теме:

Рецепт, Пирог, Десерт, Мастер-шеф, Евгений Клопотенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Били кирпичом до потери сознания: в Харькове напали на молодого парня (видео)
02 Байден потроллил Путина: в сети обсуждают беседу президентов США и РФ
03 Россию накроет цинковый ливень, а у Путина появится очередной горб позора: Невзоров описал сценарий "будущей" войны
04 "Девочки снимались ню для Playboy": вернувшуюся из ОАЭ украинку уличили во лжи
05 Путин торгуется с Западом: Гордон объяснил, зачем Россия бряцает оружием у границ с Украиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дубинского разнесли в сети за шутку о вторжении Путина
Дубинского разнесли в сети за шутку о вторжении Путина
В Египте в ДТП автобуса с грузовиком погибло 20 человек: фото трагедии
В Египте в ДТП автобуса с грузовиком погибло 20 человек: фото трагедии
США и Великобритания готовятся полностью вывести свои войска из Афганистана: что об этом известно
США и Великобритания готовятся полностью вывести свои войска из Афганистана: что об этом известно
Какой праздник 14 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 14 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь