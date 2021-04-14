"У меня от него пульс скачет": Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить тертый пирог (видео)

Победитель популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф", повар и ресторатор Евгений Клопотенко любит баловать своих подписчиков вкусностями, а точнее их рецептами. Помимо популяризации украинской кухни, кулинар знакомит своих читателей с кухнями мира, а также напоминает о рецептах из детства.

Одним из таких блюд стал тертый пирог со сливочным вареньем.

"Я уверен, что для многих из вас тертый пирог - это вкус детства. И я совсем не удивлен, что это так. У меня от него пульс скачет, как на батуте. И это не тахикардия, а любовь" - описывает рецепт Евгений.

Ингредиенты:

400 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

200 г сливочного масла

2 ст. л. сметаны

1 яйцо

100 г сахара

1 щепотка соли

Для начинки:

600 г слив

300 г сахара

цедра 1 сицилийского апельсина

цедра 1 лимона

Приготовления:

Для начинки нарежьте 600 г слив средними кубиками, предварительно удалив косточки. Переложите сливы в сотейник и засыпьте 300 г сахара. Натрите на мелкой терке цедру 1 сицилийского апельсина и 1 лимона. Выжмите немного сока апельсина. Варите 10 минут на большом огне, затем еще 10 на небольшом огне. Дайте варенью остыть.

Для теста смешайте в миске 400 г муки, 1 ч. Л. разрыхлителя, 100 г сахара и 1 щепотку соли. Добавьте в миску 200 г мягкого сливочного масла. Вбейте в миску 1 яйцо и добавьте 2 ст. л. сметаны.

Замешайте руками однородное тесто. Накройте миску пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут, чтобы оно немного затвердело.

Если тесто получилось слишком мягким, добавьте еще немного муки. Разделите охлажденное тесто на 2 части: 1/3 и 2/3. Меньшую часть верните пока в холодильник. Большую часть раскатайте в пласт на письме пергамента и сформируйте руками невысокие бортики, чтобы начинка не вытекала за пределы основы пирога.

Выложите на основу варенье из слив и равномерно распределите ложкой.

Сверху натереть меньшую часть теста на крупной терке. Если тесто будет слишком мягким, положите его ненадолго в морозилку.

Выпекайте тертый пирог при 180 градусах 40 минут в режиме конвекции.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить постный вариант любимого всеми десерта - шарлотки.