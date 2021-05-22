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"Не котлеты, а сиченики": Клопотенко поделился крутым рецептом без хлеба и муки (видео)

"Не котлеты, а сиченики": Клопотенко поделился крутым рецептом без хлеба и муки (видео)
Обновлено 22:22 Сегодня Телеграф Фото: recipe-catalog

Победитель пятого сезона проекта "Мастер Шеф", известный шеф-повар Евгений Клопотенко, который недавно поделился рецептом запеченной индейки в духовке, всегда использует украинскую терминологию в кулинарии. В этот раз эксперт отметил, что часто в повседневной жизни мы говорим "котлеты", когда хотим приготовить их.

"Не котлеты, а сиченики", - обратил внимание Евгений. "Давайте использовать украинскую терминологию. Для этого зафиксируем: если вы берете мясо, измельчаете (то есть "січете") его, а затем лепите, то это сиченики ("січеники"). И никак иначе. Есть целая культурная разница между фразами "мне мама в детстве делала котлеты" и "мне мама в детстве делала сиченики". Возможно, тот факт, что вы едите блюдо с очень украинским названием, повлияет на вашу жизнь так же, как и на мою. Траст ми".

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Простым рецептом Евгений Клопотенко поделился у себя на странице в Инстаграме: "Без истории с хлебом, мукой и другими штуками. Берете куриные бедра (они капец какие сочные), дробите мясо, добавляете яйцо (1 шт на 2 бедра), где-то 70г сыра, все смешиваете, лепите, обваливаете в сухарях и жарите. Сыр нужно нарезать мелким кубиком, чтобы структура была офигезна. На гарнир нарежьте яблоко и смешайте его с лимонным соком, солью и растительным маслом. Можно еще укропа добавить и вообще получится очень Огооо".

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить курицу по-индийски с йогуртом.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Рецепты, Евгений Клопотенко.
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