"Хрустящие и к черту сочные": Клопотенко показал, как приготовить слойки с сыром и клубникой (видео)

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, из-за деятельности которого на днях мужчина объявил голодовку, поделился рецептом слоек с клубникой и сыром (не творогом!).

Как сделать такие необычные вкусняшки, кулинар показал в своем новом посте в соцсети Инстаграм.

"Запеките клубнику с сыром. Ничего не спрашивайте. Просто запихайте в слоеное тесто и запеките. Чтобы были такие хрустящие и к черту сочные слойки. Тогда у меня все. Вы мой месседж услышали. Цём", - написал Клопотенко.

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Ранее рецептом с клубникой поделился судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.