Паста а-ля водка: новый рецепт блюда Эктора Хименес-Браво, которое станет вашим любимым (видео)

Известный шеф-повар, бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который в мае 2021 года официально стал гражданином Украины, повеселил своих подписчиков, поделившись рецептом блюда с алкогольным напитком.

На своей странице в Инстаграм кулинар показал, как приготовить вкусную пасту с водкой.

"Penne a la vodka! Это блюдо станет вашей любимой быстрой пастой! Процесс приготовления будет не только интересным, но и веселым! Но на самом деле, весь алкоголь испарится и только насытит другие ингредиенты вкусом!", - рассказал Эктор в своем новом посте в соцсети.

Как приготовить?

Обжарить 50 гр. бекона, добавить 50 гр. зеленого горошка, затем добавить 100 гр. водки. Смешать 120 гр. перебитых пилатти (кетчуп) и 50 гр. сливок 30%. Добавить немного воды и отваренную пасту, украсить базиликом.

View this post on Instagram A post shared by Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Приятного аппетита!

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