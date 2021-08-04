Запекаем баклажаны в духовке: лучшие рецепты на скорую руку

Баклажан - популярный в Украине сезонный овощ, который обладает приятным вкусом и является довольно легким в приготовлении. В этом материале мы расскажем, как быстро и просто приготовить блюда из баклажанов в духовке.
Ингридиенты:
Баклажаны - 120 г
Пшеничная мука - 1 чайная ложка
Зеленый лук - по вкусу
Шпинат - 20 г
Растительное масло - 4 столовые ложки
Помидоры - 1 штука
Зеленый салат - по вкусу
Соль - по вкусу
Сладкий перец - 1 штука
Способ приготовления:
1. Баклажаны необходимо очистить и нарезать кружочками в 1 сантиметр. Обваляйте каждый кусочек в муке и обжарьте в растительном масле.
2. Затем нарежьте зеленый лук, шпинат, болгарский перец, петрушку и помидоры, посолите и обжарьте, помешивая на среднем огне, в течение 5 минут.
3. Выложите баклажаны в форму для запекания. Сверху вылейте на них овощную смесь и потомите в духовке в течение 10–15 минут. По желанию можно украсить свежей зеленью.
Ингридиенты:
Баклажаны - 2 штуки
Помидоры - 2 штуки
Молотый черный перец - по вкусу
Твердый сыр - 200 г
Зелень - 1 пучок
Чеснок - 2 зубчика
Майонез - 150 г
Способ приготовления:
1. Баклажаны тщательно моем и нарезаем кружочками толщиной полсантиметра. Посыпаем солью и перцем.
2. Выкладываем кружки баклажанов на предварительно смазанный растительным маслом противень.
3. Мелко режем чеснок и смешиваем с майонезом. Приготовленной смесью сверху смазываем каждый кружочек баклажана.
4. Нарезаем сыр тонкими кусочками и выкладываем сверху на баклажаны.
5. Режем помидоры кольцами и выкладываем сверху сыра.
6. Посыпаем все мелко порубленной зеленью.
7. В разогретую до 150–180 градусов духовку ставим баклажаны на 15–20 минут. Подавать охлажденными.
Ингридиенты:
Баклажаны - 2 штуки
Куриное яйцо - 1 штука
Кунжутные семечки - 5 столовых ложек
Соль - по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарезать кружочками толщиной 0,5 см, посолить.
2. Взбить яйцо, смочить в нем каждый баклажан и обвалять в кунжуте.
3. В разогретую до 150–180 градусов духовку ставим баклажаны на 15–20 минут до появления золотистой корочки.
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