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Запекаем баклажаны в духовке: лучшие рецепты на скорую руку

Запекаем баклажаны в духовке: лучшие рецепты на скорую руку
13:49 Сегодня Телеграф

Баклажан - популярный в Украине сезонный овощ, который обладает приятным вкусом и является довольно легким в приготовлении. В этом материале мы расскажем, как быстро и просто приготовить блюда из баклажанов в духовке. 

Баклажаны по-гречески

Ингридиенты:

Баклажаны - 120 г

Пшеничная мука - 1 чайная ложка

Зеленый лук - по вкусу

Шпинат - 20 г

Растительное масло - 4 столовые ложки

Помидоры - 1 штука

Зеленый салат - по вкусу

Соль - по вкусу

Сладкий перец - 1 штука

Способ приготовления:

1. Баклажаны необходимо очистить и нарезать кружочками в 1 сантиметр. Обваляйте каждый кусочек в муке и обжарьте в растительном масле.

2. Затем нарежьте зеленый лук, шпинат, болгарский перец, петрушку и помидоры, посолите и обжарьте, помешивая на среднем огне,  в течение 5 минут.

3. Выложите баклажаны в форму для запекания. Сверху вылейте на них овощную смесь и потомите в духовке в течение 10–15 минут. По желанию можно украсить свежей зеленью. 

Запеченные баклажаны с сыром и помидорами

Баклажаны с помидорами

Ингридиенты:

Баклажаны - 2 штуки

Помидоры - 2 штуки

Молотый черный перец - по вкусу

Твердый сыр - 200 г

Зелень - 1 пучок

Чеснок - 2 зубчика

Майонез - 150 г

Способ приготовления:

1. Баклажаны тщательно моем и нарезаем кружочками толщиной полсантиметра. Посыпаем солью и перцем.

2. Выкладываем кружки баклажанов на предварительно смазанный растительным маслом противень. 

3. Мелко режем чеснок и смешиваем с майонезом. Приготовленной смесью сверху смазываем каждый кружочек баклажана.

4. Нарезаем сыр тонкими кусочками и выкладываем сверху на баклажаны.

5. Режем помидоры кольцами и выкладываем сверху сыра. 

6. Посыпаем все мелко порубленной зеленью.

7. В разогретую до 150–180 градусов духовку ставим баклажаны на 15–20 минут.  Подавать охлажденными. 

Баклажаны в кунжуте

Баклажаны в кунжуте

 

Ингридиенты:

Баклажаны - 2 штуки

Куриное яйцо - 1 штука

Кунжутные семечки - 5 столовых ложек

Соль - по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарезать кружочками толщиной 0,5 см, посолить.

2. Взбить яйцо, смочить в нем каждый баклажан и обвалять в кунжуте.

3. В разогретую до 150–180 градусов духовку ставим баклажаны на 15–20 минут до появления золотистой корочки. 

Также отличным летним блюдом станет икра из баклажанов. Лучшие рецепты баклажанной икры - смотрите в материале "Телеграфа".

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова
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Баклажаны, рецепты баклажанов, баклажаны в духовке, рецепты с баклажанами.
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