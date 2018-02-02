Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Кабмин может утвердить механизм отсрочки НДС для импортного оборудования Кабмин может утвердить механизм отсрочки НДС для импортного оборудования
Новости: Рада может лишить неприкосновенности нардепа от фракции "Оппоблок" Рада может лишить неприкосновенности нардепа от фракции "Оппоблок"
Новости: Стала известна заявка "Динамо" на матчи плей-офф Лиги Европы Стала известна заявка "Динамо" на матчи плей-офф Лиги Европы
Новости: Вблизи офиса NASA нашли плиту со следами десятков динозавров Вблизи офиса NASA нашли плиту со следами десятков динозавров
X

Али Феруз получил разрешение покинуть РФ

Али Феруз
14:14 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Согласно решению суда журналист может выехать из России в третью страну по желанию, причин для депортации не нашли.

Московский городской суд, повторно рассмотрев апелляцию, приостановил решение о выдворении в Узбекистан журналиста "Новой газеты" Али Феруза и разрешил ему выехать из России в третью страну по желанию, но пока журналист все еще должен оставаться в Специальном учреждении временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ).

Адвокат А. Феруза Даниил Хаймович сообщил, что все документы для выезда его подзащитного уже готовы, имеется паспорт Красного Креста и билет в Германию.

Он пояснил, что по закону выезд А. Феруза из РФ и раньше был возможен, но этого не позволяли судебные приставы, к которым теперь, после решения суда, он намерен обратиться с заявлением.

Журналиста "Новой газеты", гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова, публикующегося под псевдонимом Али Феруз, в августе 2017 года признали виновным в нарушении режима пребывания в Москве, постановив выслать его из страны. Исполнение этого постановления было приостановлено по требованию Европейского суда по правам человека. С тех пор журналист находится в Центре временного содержания иностранных граждан.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов рассказывал, что задержание А. Феруза произошло по требованию Узбекистана, откуда он выехал из-за попытки местных спецслужб его завербовать. Д. Муратов подчеркнул, что Али Феруз родился и учился на Алтае. Его мать имеет российское гражданство.

В ноябре 2017 года А. Феруза повторно оштрафовали за незаконную трудовую деятельность в Москве и постановили депортировать из России, одновременно приостановив исполнение наказания.

22 января Верховный суд РФ отменил решение о выдворении Али Феруза из России, постановив направить дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд. Судья ВС заявил, что не увидел мотивов, обосновывающих необходимость депортации журналиста.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Али Феруз, Журналист, Москва, Новая Газета, Россия, Худоберди Нурматов.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

Собчак передала в ЦИК подписи для регистрации на президентских выборах 2018 В Москве продолжается самый сильный с начала зимы снегопад В России будут бороться с саранчой во время ЧМ-2018

Последние новости

Определилась соперница Козловой в полуфинале турнира WTA в Тайбэе Глобальное потепление заставляет белых медведей голодать Малоизвестные треки Скрябина, на которых выросло поколение 90-х (Видео)
Сегодня читают
01 Погода на выходные 3-4 февраля: ожидается дождь и мокрый снег
02 Сын Фиделя Кастро совершил самоубийство
03 Миссия США при ОБСЕ сделала заявление
04 Розенко рассказал, когда ждать повышения минималки в 2018 году
05 Усик может стать обладателем уникального бриллиантового пояса
Новости сегодня
14:45 Евросоюз собирается отменить "летнее время"
14:45 Украина хочет продать крымские буровые установки
14:38 Умер один из лидеров националистов Франции в Европарламенте
14:36 Роуч: Пакьяо без проблем победит Ломаченко
14:36 Украинский фотограф на протяжении 10 лет снимал жизнь на одной скамейке (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве проходит церемония прощания с Каденюком В Киеве проходит церемония прощания с Каденюком
Новости: Погода на выходные 3-4 февраля: ожидается дождь и мокрый снег Погода на выходные 3-4 февраля: ожидается дождь и мокрый снег
Новости: Гройсман отметил дискриминацию оплаты труда женщин Гройсман отметил дискриминацию оплаты труда женщин
Новости: Памяти Кузьмы Скрябина: лучшие цитаты из песен (Фото) Памяти Кузьмы Скрябина: лучшие цитаты из песен (Фото)
Добавить комментарий
0