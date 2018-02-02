Али Феруз получил разрешение покинуть РФ

Московский городской суд, повторно рассмотрев апелляцию, приостановил решение о выдворении в Узбекистан журналиста "Новой газеты" Али Феруза и разрешил ему выехать из России в третью страну по желанию, но пока журналист все еще должен оставаться в Специальном учреждении временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ).

Адвокат А. Феруза Даниил Хаймович сообщил, что все документы для выезда его подзащитного уже готовы, имеется паспорт Красного Креста и билет в Германию.

Он пояснил, что по закону выезд А. Феруза из РФ и раньше был возможен, но этого не позволяли судебные приставы, к которым теперь, после решения суда, он намерен обратиться с заявлением.

Журналиста "Новой газеты", гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова, публикующегося под псевдонимом Али Феруз, в августе 2017 года признали виновным в нарушении режима пребывания в Москве, постановив выслать его из страны. Исполнение этого постановления было приостановлено по требованию Европейского суда по правам человека. С тех пор журналист находится в Центре временного содержания иностранных граждан.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов рассказывал, что задержание А. Феруза произошло по требованию Узбекистана, откуда он выехал из-за попытки местных спецслужб его завербовать. Д. Муратов подчеркнул, что Али Феруз родился и учился на Алтае. Его мать имеет российское гражданство.

В ноябре 2017 года А. Феруза повторно оштрафовали за незаконную трудовую деятельность в Москве и постановили депортировать из России, одновременно приостановив исполнение наказания.

22 января Верховный суд РФ отменил решение о выдворении Али Феруза из России, постановив направить дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд. Судья ВС заявил, что не увидел мотивов, обосновывающих необходимость депортации журналиста.