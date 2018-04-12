Путин анонсировал испытания новой сверхтяжелой ракеты

В России планируют начать испытания новой сверхтяжелой ракеты через 10 лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передают "РИА Новости".

"Сверхтяжелая ракета, первое испытание планируется через 10 (лет). Планируем и в ближайшее время начнем работу, для тяжелой ракеты уже действуем, теперь для сверхтяжелой нужно будет", - сказал Путин.

Как сообщается, разработка ракеты уже началась: в конце марта на создание эскиза выделили 1,6 миллиарда рублей. Эскиз планируется создать до конца октября 2019 года.

Ракета должна будет выводить более 80 тонн на низкую околоземную орбиту, а до Луны доставлять не менее 20 тонн. В проекте должны быть заложены возможности увеличения грузоподъемности до 140 и 27 тонн на соответствующие орбиты.

Планируется, что с помощью новой ракеты можно будет отправлять корабли и станции не только к Луне, но и к Марсу и Юпитеру, при этом перелет экспедиций к Луне должен длиться не дольше пяти суток.

Как сообщалось, Путин заявил об испытаниях в России новой ракеты с ядерным двигателем.

"В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружений: стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой", - сказал глава России.