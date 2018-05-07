У Путина говорят о визите Меркель в Сочи

Канцлер Германии Ангела Меркель 18 мая посетит Сочи, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет российское информационное агентство "РИА Новости".

"Меркель к нам приедет", - сказал Ушаков, уточнив, что ее визит состоится 18 мая.

Последний раз Меркель посещала Россию в 2017 году. Меркель также приезжала в Сочи с однодневным визитом.

9 мая президент Украины Петр Порошенко отправится с визитом в Германию, где встретится с Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.