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У Путина говорят о визите Меркель в Сочи

Меркель и Путин
13:52 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Сочи на встречу с переизбранным накануне Владимиром Путиным.

Канцлер Германии Ангела Меркель 18 мая посетит Сочи, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет российское информационное агентство "РИА Новости".

"Меркель к нам приедет", - сказал Ушаков, уточнив, что ее визит состоится 18 мая.

Последний раз Меркель посещала Россию в 2017 году. Меркель также приезжала в Сочи с однодневным визитом.

9 мая президент Украины Петр Порошенко отправится с визитом в Германию, где встретится с Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Владимир Путин, Германия, Меркель в Сочи, Россия, РФ, Сочи, Юрий Ушаков.
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