Лукашенко выступил против "приватизации победы"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что беларусы всегда боролись против шарлатанов, которые допускают искажение истории, "в частности истории Великой Отечественной войны" и выступил против "приватизации победы" во Второй мировой.

Об этом Лукашенко заявил 9 мая на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске, пишет Украинская правда со ссылкой на "Наша Нива".

"Мы, белорусы, всегда боролись за недопущение искажения истории, особенно истории Великой Отечественной войны. Мы боролись против подобного рода шарлатанов и не думали, что придется бороться и с другой бедой — приватизацией нашей Победы", - отметил он.

"Вместе весь советский народ внес достойный вклад в победу над нацизмом. И делить эту победу сегодня не к месту", - добавил Лукашенко.

Вместе с тем президент Беларуси заявил, что республика "не намерена менять политику в отношении России", сообщает БелТА.

"Наша политика в отношении России не изменится. Вы знаете ее, принципы этой политики, идейные, моральные, духовные: это наши родные братья", - заявил Лукашенко и добавил: "Мы не собираемся ссориться с ними (РФ - ред.)."