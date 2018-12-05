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Путин прокомментировал ультиматум США о договоре по РСМД

Путин прокомментировал ультиматум США о договоре по РСМД
14:47 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Президент РФ Владимир Путин ответил на ультиматум США по ДРСМД.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США не предоставили никаких доказательств нарушения Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом пишет "РИА Новости".

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США через 60 дней приостановят свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия не вернется к его выполнению.

В России отреагировали на ультиматум США о ДРСМД

"Заявление господина Помпео немного опоздало, сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из договора, а затем начала искать обоснование, почему они должны это сделать. Самое главное обоснование - это то, что мы что-то нарушаем. При этом, как обычно, никаких доказательств нарушений с нашей стороны не предоставили", - сказал Путин.

При этом он назвал в принципе понятные аргументы о том, что только США и Россия обязались не производить оружие, подпадающее под действие ДРСМД.

"Это правда, действительно. Многие другие страны - их там уже с десяток, наверное - такое оружие производят, а Россия и США сами себя в двустороннем порядке ограничили. Теперь, видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация изменилась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простая: мы тогда тоже будем это делать ", - добавил российский лидер.

Напомним, США дали России 60 дней на возврат к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В НАТО решительно поддерживают выводы Соединенных Штатов о том, что Россия нарушает свои обязательства по договору о РСМД.

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США, РФ, Владимир Путин, ДРСМД.
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