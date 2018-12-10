У Путина ответили на обвинения в причастности к "желтым жилетам"

В Кремле называют "клеветой" причастность России к организации протестов во Франции.

В Кремле называют "клеветой" причастность России к организации протестов во Франции, заявив об уважении суверенитета этой страны.

Как передаёт собственный корреспондент в РФ, об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я хочу сказать, что Россия считает все происходящее исключительно внутренним делом Франции. Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции", - заверил пресс-секретарь Владимира Путина.

По его словам, Россия с уважением относимся к суверенитету Франции и признательна, когда французская сторона отвечает взаимностью в этом плане.

"Какие-либо утверждения о возможной причастности России являются ничем иным как клеветой", - подчеркнул он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать публикации в СМИ о российском вмешательстве в акции "желтых жилетов" во Франции.

Как сообщалось, 8 декабря по Франции прокатилась очередная волна протестов "желтых жилетов", порядок в стране обеспечивали 89 тысяч правоохранителей. Вдоль улиц Парижа стояли полицейские фургоны и бронемашины, еще до начала акции правоохранители задержали более 300 человек. Во время акции двое французов - пособников боевиков развернули флаг террористической организации "ДНР".

9 декабря СБУ обнародовала фото, на котором двое мужчин в желтых спецжилетах держат флаг с символикой террористической организации "ДНР". По данным ведомства, один из них - это Сорлин Фабрис, функционер так называемого "интеграционного комитета "Россия-Донбасс", который создан и финансируется российскими спецслужбами, член так называемого "международного" аналитического центра "Катехон", который действует под эгидой Константина Малофеева (российский бизнесмен, политик, один из финансистов "русского мира"). Второй - Ксавье Моро, фейковый "наблюдатель" на псевдовыборах в ОРДЛО. В течение 17 лет проживает в РФ, гражданин РФ с 2013 года. Основатель "Европейского центра стратегического анализа "Стратпол" (составляющая "пятой колонны" РФ во Франции). Функционер ОО "Восток Франция - Солидарность Донбасса", которая подконтрольна российским спецслужбам.

В СБУ заявили, что Спецслужбы России организовывают беспорядки во Франции и планируют аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и в других странах Европы.

Отмечается, что в последние годы Россия настойчиво пыталась взять под контроль европейские радикальные общественно-политические структуры.

Ранее сообщалось, власти Франции изучают сообщения о возможной причастности России к организации акций протеста "Желтых жилетов", но пока не пришли к каким бы то ни было выводам