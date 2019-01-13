В РФ пьяный мужчина в поисках жены расстрелял соседей и покончил с собой

В Башкирии 34-летний мужчина после ссоры с женой расстрелял соседей, убил жену и после этого покончил с собой.

В Башкирии 34-летний местный житель расстрелял жену и соседей, после чего покончил с собой. Об этом "Ленте.ру" сообщил официальный представитель республиканского Следственного управления Следственного комитета России Евгений Каневский.

Инцидент произошел около 05:00 в воскресенье, 13 января, в городе Учалы на Школьной улице. По предварительным данным, пьяный мужчина в своем доме поссорился с женой, после чего она убежала к соседям.

"Женщина, опасаясь за свою жизнь, выскочила из дома и спряталась у соседей. Тогда мужчина стал разыскивать ее, врываясь в дома. В одном домовладении он выстрелил в хозяина и ранил его, а также застрелил хозяйку дома. Во втором — выстрелил в хозяина. От полученного ранения мужчина, сотрудник одного из экспертных подразделений полиции, скончался в больнице", — пояснил Каневский.

После этого мужчина застрелил свою супругу и покончил с собой — их тела обнаружили прибывшие на место сотрудники полиции. Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство региональных СУ СКР и МВД. Оружие обнаружено и изъято, следствие устанавливает его легальность.