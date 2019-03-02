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"Троянский конь": РФ считает, что Пентагон готовит новую стратегию военных действий

"Троянский конь": РФ считает, что Пентагон готовит новую стратегию военных действий
16:22 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

В РФ заявили, что Пентагон готовит "Троянского коня".

В Генштабе РФ обвинили США в разработке новой стратегии ведения военных действий "Троянский конь".

Об этом заявил в субботу начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС.

"Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили "Троянский конь". Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колонны" в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО по наиболее важным объектам", - сказал он.

Начальник Генштаба отметил, Россия готова к предотвращению любой из этих стратегий.

По его словам, основой ответа РФ является "стратегия активной обороны", которая предусматривает проведение комплекса мер по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства.

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Герасимов заявил, что США вместе с союзниками определили агрессивный вектор своей внешней политики.

"Ими прорабатываются военные действия наступательного характера, такие как "глобальный удар", "многосферное сражение"", - сказал он.

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Россия, Пентагон, Троянский конь, Валерий Герасимов.
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