Ким Чен Ын посетит Москву для встречи с Путиным

Путин встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Президент РФ Владимир Путин встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном во второй половине апреля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Кремля.

"По приглашению Владимира Путина Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетит Российскую Федерацию с визитом во второй половине апреля", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее о желании встретиться с президентом Российской Федерации так же заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Как сообщалось ранее, КНДР накануне провела испытания боевой части тактического управляемого оружия нового типа - впервые после неудачных переговоров с США по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.