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В России сделали первое фото ударного вертолет Ми-28НМ (Фото)

В России сделали первое фото ударного вертолет Ми-28НМ (Фото)
07:25 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Facebook

Первое фото ударного вертолета Ми-28НМ, выполненного для российского Минобороны.

Блог Центра анализа стратегий и технологий bmpd выложил фотографию ударного вертолета Ми-28НМ, выполненного в рамках установочной партии, предназначенной для Минобороны России.

Фотографию сделали 17 апреля, во время прохождения машиной летных испытаний в Ростове-на-Дону. Новый ударный вертолет хорошо узнаваем по радиолокационной станции, расположенной над втулкой несущего винта, а также по отличающейся от привычного вертолета Ми-28Н передней части фюзеляжа.

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Недавно СМИ сообщили, что российское Минобороны, возможно, не будет закупать Ми-28НМ: в качестве одной из причин этого назвали высокую цену комплекса.

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Вертолет, Фото, Ми-28НМ.
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