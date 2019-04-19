В России сделали первое фото ударного вертолет Ми-28НМ (Фото)

Первое фото ударного вертолета Ми-28НМ, выполненного для российского Минобороны.

Блог Центра анализа стратегий и технологий bmpd выложил фотографию ударного вертолета Ми-28НМ, выполненного в рамках установочной партии, предназначенной для Минобороны России.

Фотографию сделали 17 апреля, во время прохождения машиной летных испытаний в Ростове-на-Дону. Новый ударный вертолет хорошо узнаваем по радиолокационной станции, расположенной над втулкой несущего винта, а также по отличающейся от привычного вертолета Ми-28Н передней части фюзеляжа.

Недавно СМИ сообщили, что российское Минобороны, возможно, не будет закупать Ми-28НМ: в качестве одной из причин этого назвали высокую цену комплекса.