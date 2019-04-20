Лавров заявил о необходимости ведения Украиной "прямого диалога" с боевикам "Л/ДНР"

Сергей Лавров утверждает, что украинские власти взяли на себя обязательства вести прямой диалог с террористами на оккупированных территориях Донбасса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова заявил о необходимости ведения властями Украины "прямого диалога" с боевиками "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба МИД России со ссылкой на заявление Лаврова.

"Главное, чтобы была договороспособность и уважение у новой или старой власти к международному праву и международным обязательствам Украины. В числе таких обязательств - международно-правовой инструмент - резолюция СБ ООН, которая одобрила Минские договоренности. Сердцевина этих договоренностей - прямой диалог между Киевом с одной стороны, Донецком и Луганском - с другой", - сказал Лавров.

Как сообщалось, в Луганской области задержан боец разведывательного взвода незаконного вооруженного формирования "ЛНР".