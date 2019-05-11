Путин оконфузился на льду перед тысячами зрителей (Видео)

Во время хоккейного гала-матча Ночной хоккейной лиги в Сочи президент России Владимир Путин упал на лед. Это произошло, когда глава страны-агрессора объезжал ледовую арену на коньках и махал трибунам. Коллеги по команде пытались предупредить Путина об опасности, но тщетно - тот не увидел разостланный на льду коврик, споткнулся и упал плашмя. Как пишут российские СМИ, в этом матче Путин забил 10 шайб и “привел команду к победе со счетом 14:7". В его команде играл министр обороны РФ Сергей Шойгу.