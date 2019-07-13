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Путин может остаться у власти на посту премьера с “расширенными полномочиями”

Путин может остаться у власти на посту премьера с “расширенными полномочиями”
06:13 Сегодня Телеграф Укринформ

После 2024 года Владимир Путин может стать премьером России с “расширенными полномочиями”.

Президент Российской Федерации Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер-министр с расширенными конституционными полномочиями.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

“Имея шаткую общественную поддержку, президент Владимир Путин рассматривает возможность изменения избирательного законодательства, чтобы сохранить контроль над обновленной Государственной думой РФ для принятия ею решений, которые могли бы продолжить его правление”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кремль рассматривает вариант изменения избирательного законодательства, по которому представители правящей “Единой России” могли бы участвовать в выборах 2021 года как формально независимые одномандатники.

По информации Bloomberg, долю депутатов по партийным спискам в Госдуме сократят с 50% до 25% (112 человек), остальные 75% будут избираться по округам - как номинально независимые.

Предполагается, что изменения вступят в силу накануне следующих парламентских выборов 2021 года, что даст Путину возможность получить полный контроль над новым законодательным органом за три года до окончания его президентского срока, сообщил один из источников Bloomberg.

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Такая реформа не потребует изменения конституции. Власти РФ жестко контролируют “самовыдвиженцев” и обычно блокируют кандидатов от оппозиции, поэтому вероятность успеха проекта очень велика, отмечает издание.

Следовательно, заключает издание, контроль над Госдумой поможет Путину сохранить власть и стать после 2024 года премьером с расширенными полномочиями, сузив при этом полномочия президента.

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Россия, РФ, Премьер-министр, Владимир Путин.
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