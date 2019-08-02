Рубль рухнул из-за новых санкций США, в РФ обвинили предвыборную кампанию Трампа

РФ связала новые антироссийские санкции с выборами в США, рубль резко упал.

Министерство иностранных дел РФ считает, что введение второго пакета санкций США за нарушение Москвой международного права в сфере запрещения химического оружия связано с выборами президента США в 2020 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет ТАСС.

"Администрация Трампа регулярно внедряет санкции и другие ограничительные меры против России. Мы не удивлены этими действиями. Я думаю, это часть внутренней политики США", - сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он отметил, что "то, что осталось от сотрудничества России и США" рассматривается как средство внутриполитической борьбы. "Я думаю, все, что имеет отношение к России, должно рассматриваться в контексте кампании, которая разворачивается накануне выборов. Мы рассматриваем это именно так, с этой точки зрения. И мы непреклонны в нашей решимости следовать своим путем и понять, что мы должны сделать для защиты от негативных последствий санкций США", - добавил Рябков.

Тем временем доллар и евро 2 августа заметно ускорили рост относительно рубля. Это произошло на фоне появления сообщений США о новых санкциях против России и пошлинах в отношении Китая. По состоянию на 17:35 по Киеву, рубль упал до уровня 65,27 за доллар.