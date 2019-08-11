Серия взрывов снарядов в Красноярском крае: 30 пострадавших и один погибший

В результате взрывов боеприпасов вблизи российского Ачинска пострадали 30 человек, один погиб.

В результате двух серий взрывов боеприпасов на территории военной части под городом Ачинск Красноярского края (РФ) пострадали 30 человек, один погиб.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб РФ.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших и одном погибшем в результате взрывов и пожара на складе в Ачинском районе 5 августа, при повторном ЧП там же 9 августа пострадавших было 12.

"По уточненным данным, при взрывах 5 и 9 августа всего пострадали 31 человек, из них один погиб", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что 5 августа при взрывах артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 миллиметра пострадали 14 человек и еще один погиб, при повторной серии взрывов снарядов 9 августа всего пострадали 16 человек. По состоянию на утро воскресенья госпитализированными остаются 10 человек, еще 20 пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

В МЧС РФ в воскресенье заявили, что горение на складах боеприпасов ликвидировано.

Как сообщалось ранее, взрывы на артскладах в Ачинском районе Красноярского края начались 5 августа. Тогда пострадали 14 человек, 1 погиб. На следующий день власти сообщили, что взрывы прекратились, однако 9 августа они возобновились. Минобороны РФ утверждает, что это произошло из-за попадания молнии.

Войсковая часть расположена в пяти километрах от деревни Каменка Ачинского района. По неофициальной информации, в арсенале на момент взрывов могли быть около 40 тысяч боеприпасов.

В Минобороны РФ предварительной причиной пожара назвали человеческий фактор. По словам замминистра, ачинский арсенал будет расформирован, боеприпасы перевезут на другие склады.

Больше 16 тысяч жителей Ачинского района были эвакуированы. В городе Ачинске, Ачинском и Назаровском районах был введен режим ЧС.

9 августа в поселке Каменка из-за новой серии взрывов снова объявили эвакуацию. Людей вывозили на автобусах. Утром этого дня в Каменку должен был приехать министр обороны Сергей Шойгу, однако его визит был отменен без объяснения причин. В поселке разрушено несколько частных домов, в многоквартирных домах выбиты окна и двери.