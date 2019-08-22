Песков прокомментировал информацию о зараженных радиацией после взрыва на военном полигоне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет официальной информации о зараженных радиацией после взрыва на военном полигоне в Архангельской области.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов. Расшифровку этой беседы опубликовал портал Медуза."Вы говорите: "Архангельские врачи говорят". Это же достаточно абстрактное выражение - "архангельские врачи". А Путину дают конкретную информацию, основанную на инструментальном измерении, основанную на оценке ситуации на месте. Абсолютно профессиональную. И нет никаких оснований не доверять этой информации", - заявил Песков.

Он добавил, что "постановка вопроса “Архангельские врачи утверждают…” не имеет права на существование", и настаивает, что "нужно знать, ... чье это мнение конкретно".

Такую реакцию у Пескова вызвали слова корреспондента издания о том, что, по словам архангельских врачей, после взрыва от них скрыли, что предстоит лечить людей, получивших дозу радиации, а потом все подтверждающие документы и истории болезней изъяли, и теперь врачи не могут ничего доказать.

При этом, по словам корреспондента, врачи общаются с прессой на условиях анонимности, поскольку "боятся санкций".

Как сообщалось, взрыв на морской платформе в акватории Белого моря недалеко от Северодвинска в Архангельской области произошел 8 августа. ЧП произошло во время испытаний двигателя для новейшей ракеты, в результате погибли семь человек — 5 специалистов "Росатома" и 2 военнослужащих, еще несколько людей пострадали.

В день инцидента Росгидромет зафиксировал кратковременное превышение радиации в районе Северодвинска, однако объяснил его прохождением облака радиоактивных инертных газов. Незначительное превышение радиационного фона также зафиксировали на пограничной с Россией норвежской станции. При этом президент РФ Владимир Путин во время визитв во Францию заявил, что угрозы повышения радиации в регионе нет.

Позже стало известно, что правительство Архангельской области 13 августа объявило аукцион по закупке 1200 гражданских противогазов на 4,6 миллиона рублей.

Президент США Дональд Трамп в Twitter написал, что в Архангельской области взорвалась крылатая ракета "Буревестник", которую НАТО называет Skyfall.

21 августа министр обороны США Марк Эспер заявил, что взрывы на военном полигоне в районе Северодвинска могут свидетельствовать о том, что РФ пытается расширить свой ядерный арсенал.