Новейший российский истребитель во время выступления на авиашоу "потерял" часть крыла

Новый двухместный, усовершенствованный истребитель МиГ-35Д "поколения 4++" потерял большую панель со своего левого крыла после взлета во время демонстрации полета на авиасалоне МАКС-2019 на авиабазе Жуковский под Москвой в четверг, 29 августа, передает УНН со ссылкой на The Aviationist.

Как сообщает издание, самолет продолжил демонстрацию и приземлился без инцидентов.

Недостаточная панель крыла и другие компоненты, которые отделились от самолета, приземлились на поле недалеко от платформы, где находились фотографы.

Russian MiG-35D Loses Wing Panel During Flight Demo at MAKS 2019. Story and pix: https://t.co/dirfLZCgLS pic.twitter.com/HyYWZmR20f

— The Aviationist (@TheAviationist) August 30, 2019