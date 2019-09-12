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Массовыми обысками началось утро в офисах оппозиционера Навального

Массовыми обысками началось утро в офисах оппозиционера Навального
10:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Российские правоохранители по всей стране начали обыски практически всех штабов офиса оппозиционера Алексея Навального.

Утром 12 сентября по всей России начались обыски у сотрудников штабов оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом сообщает "Медуза".

Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщает в Telegram, что обыски проходят в 29 городах, в каждом по нескольким адресам.

В то же время "Медиазона"пишет, что оперативные мероприятия идут в 31 городе: Красноярск, Казань, Иваново, Нижний Новгород, Курган, Саратов, Воронеж, Мурманск, Омск, Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень, Томск, Оренбург, Челябинск, Кемерово, Липецк, Балаково, Краснодар, Чебоксары, Хабаровск, Пермь, Белгород, Ростов-на-Дону, Пенза, Тамбов, Иркутск, Петербург, Ставрополь, Ижевск.

Обыски связывают с уголовным делом об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией, основанном Алексеем Навальным. По данным бывшего главы предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, ранее суд разрешил провести в общей сложности 94 обыска в рамках этого дела.

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"Очевидно, цель всей этой операции - уничтожить штабную структуру, воспрепятствовать работе штабов", - заявил Волков.

В начале сентября полиция уже проводила обыски в московских офисах ФБК и пяти региональных штабах Навального.

Уголовное дело об отмывании денег в ФБК было возбуждено 3 августа, в день очередной протестной акции в Москве. Первоначально СК сообщал, что в деле фигурирует сумма "около миллиарда рублей", однако затем в постановлениях об обысках говорилось, что ФБК подозревают в отмывании 75 миллионов рублей.

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Оппозиция, Россия, Алексей Навальный, ФБК, Обыски, Штаб Навального, Фонд по борьбе с коррупцией.
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